Hace 70 años John Wayne fue chantajeado para que hiciera esta película de aventuras: "O la protagonizas tú o yo me voy"

Cuando uno piensa en John Wayne es inevitable acordarse primero del cine del oeste, pero lo cierto es que su carrera fue mucho más allá de ser uno de los grandes referentes del western. Hoy os traigo otra prueba de ello con la película en la que tuvieron que chantajear al Duque tanto para que despidiese a su protagonista como para que luego fuese él quien asumiera el personaje: 'Callejón sangriento'.

'Callejón sangriento' cuenta la historia de Tom Wilder, el capitán de un barco que pasa dos años en una prisión china. Un día le ayudan a escapar, pero obligándole a transportar a casi 200 personas de un pequeño pueblo hasta Hong Kong para que recuperen su libertad.

Adiós a Mitchum

Basada en una novela escrita por Albert Sidney Fleischman, quien se encargó de adaptar su historia a la gran pantalla, 'Callejón sangriento' iba a tener a Robert Mitchum al frente del reparto y con Wayne ejerciendo como productor a través de la compañía Batjac Productions. Sin embargo, el director William A. Wellman ('Incidente en Ox-bow') no estaba dispuesto a aceptar la actitud de Mitchum.

Aissa Wayne, hija de la leyenda de Hollywood, desveló este punto en el libro 'John Wayne: My father': "Dijo que Mitchum bebía toda la noche, se quedaba dormido y no respondía a los despertadores matutinos, haciéndoles la vida imposible al reparto y al equipo. Como productor, mi padre intentó una reconciliación, pero un día Mitchum se marchó del plató hecho una furia y dijo que no podía trabajar para Wellman. Wellman insistió en que mi padre asumiera el papel protagonista".

Ya no hubo marcha atrás y Wellman dio un ultimátum a Wayne: "O Mitchum o yo. O la protagonizas tú o yo me voy". Ahí había un problema añadido, y es que Wayne estaba celebrando su luna de miel con Pilar Pallete, la última esposa del actor y que aún hoy sigue viva a sus 97 años. Por lo pronto, Wayne aceptó la primera petición de Wellman y despidió a Mitchum, pero la segunda seguía en el aire.

Todo se complicó más cuando Jack Warner se enteró de lo sucedido y amenazó con que el estudio se iba a retirar de 'Callejón sangriento' si no se fichaba a otra estrella para sustituir a Mitchum. Wayne hizo todo lo posible, pero Gregory Peck se negó y Humphrey Bogart exigía un mínimo de 500.000 dólares para hacerla pese a que la protagonista femenina era Lauren Bacall. Se había quedado sin opciones.

Por ello, a Wayne no le quedó otra que protagonizar la película él mismo para que 'Callejón sangriento' no fuese cancelada a última hora. Así todos menos él quedaron contentos, pero, para sorpresa de nadie, el actor nunca volvió a trabajar con Wellman, quien además solamente dirigió otros tres largometrajes.

'Callejón sangriento' se estrenó finalmente el 1 de octubre de 1955 y tampoco puede decirse que fuese un éxito, ya que recaudó poco 2,2 millones de dólares en los cines de Estados Unidos frente a un presupuesto estimado en 2 millones. Por su parte, en España tuvimos que esperar 10 años más hasta verla en pantalla grande, consiguieron unos ingresos equivalentes a poco más de 129.000 euros.

Al menos Wayne sí que sacó algo positivo de ella, ya que quedó tan impresionado con el talento de Bacall que años después quiso volver a contar con ella en 'El último pistolero', la película final de su carrera como actor. No obstante, la relación entre ambos en el rodaje de este último largometraje no fue precisamente la mejor del mundo.

Si os apetece recuperar 'Callejón sangriento', podéis verla en streaming gracias a Filmin.

En Espinof | Hace 69 años, se estrenó la mejor película del oeste de John Wayne según Steven Spielberg. Un clásico del western que Kevin Costner también adora

En Espinof | "No puedo hacer esto". John Wayne rechazó la película del oeste que se convirtió en la más taquillera de la historia