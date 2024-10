"Le voy a abrir la cabeza". La estrella de Hollywood que odió a John Wayne y aseguró que era un guarro durante el rodaje de su última película

John Wayne está considerado con toda justicia como uno de los actores más importantes de la historia. Especialmente conocido por sus películas del oeste, su carrera va mucho más allá del western, aunque dentro de ese género se introduce 'El último pistolero', el último largometraje que protagonizó y que ahora nos interesa porque su coprotagonista acabó un tanto harta de Wayne.

El cabreo de Lauren Bacall

El protagonista de 'Centauros del desierto' tenía la costumbra de masticar tabaco, y eso acabó convirtiéndose en una terrible molestia para Lauren Bacall durante el rodaje de 'El último pistolero'. Fue su director Don Siegel quien en su autobiografía recordó que la actriz llegó a decirle lo siguiente:

Si ese guarro me vuelve a escupir en el dobladillo, le voy a abrir la cabeza de par en par con un tablón de madera.

El cineasta quiso quitar importancia al asunto, pero Bacall no se lo tomó bien y le dijo "no te hagas el gracioso conmigo, no estoy de humor para bromear contigo". Siegel entonces le prometió que "Duke no sabe que está haciéndolo" y que "se sentirá avergonzado cuando se lo diga", zanjándolo todo de la siguiente forma:

No te puedo prometedor que no escupirá, pero sí que no escupirá sobre ti o cerca de ti.

Lo más curioso de todo es que el principal motivo del fichaje de Bacall por 'El último pistolero' fue por petición expresa del propio Wayne, ya que hasta entonces eran amigos. Es de esperar que resolviesen sus diferencias, pues no ha trascendido ningún detalle más al respecto.

