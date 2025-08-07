"No puedo hacer esto". John Wayne rechazó la película del oeste que se convirtió en la más taquillera de la historia

John Wayne protagonizó infinidad de westerns a lo largo de su carrera, algunos buenísimos y otros no tanto. Además, el Duque era muy querido por el público, pero en los años 70 cometió un error, ya que rechazó ser uno de los protagonistas de la película del oeste que llegó a convertirse en la más taquillera de su género. ¿Su motivo? Creía que el guion era "demasiado melancólico". Algo bastante curioso si tenemos en cuenta que el título en cuestión es 'Sillas de montar calientes'.

Le encantó el guion, pero...

La famosa comedia dirigida por Mel Brooks se estrenó en 1974 con Cleavon Little y Gene Wilder en los papeles principales. El segundo fue el encargado de interpretar a Waco Kid, el pistolero alcohólico al que podría haber dado vida Wayne. Así recordaba Brooks lo que sucedió en una entrevista concedida a Metro Philadelphia:

Quería que interpretara al Chico de Waco, porque el Duque era un buen actor. En realidad, él es el vaquero del Oeste. Estábamos en el economato de Warner, le di el guion y prometió leerlo por la noche. A la mañana siguiente lo vi y me dijo que le encantaba, cada momento, cada línea, pero que era demasiado melancólico, que decepcionaría a sus fans. Sin embargo, dijo que sería el primero en la fila del cine para verlo.

En otra entrevista de Brooks recogida en los extras de la edición física de 'Sillas de montar calientes', también destacaba lo siguiente sobre su interacción con el legendario actor: "Lo leyó y dijo: 'No puedo hacer esto. Es demasiado sucio. Soy John Wayne".

Tras la negativa de Wayne, Brooks tanteó otras opciones y finalmente contrató a Gig Young, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por su trabajo en 'Danzad, danzad, malditos', pero se encontró con un problema irremediable: se desplomó rodando su primer escena debido a un síndrome de abstinencia alcohólica. Fue entonces cuando se optó por Wilder y ya no hubo más problemas.

'Sillas de montar calientes' acabó estrenándose el 7 de febrero de 1974 y se convirtió en la película más taquillera del año en Estados Unidos con unos ingresos de casi 120 millones de dólares solamente en su país de origen. Eso sí, Wayne nunca llegó a pronunciarse públicamente sobre si le había gustado o no.

Si tenéis curiosidad por saber qué hizo Wayne en lugar de 'Sillas de montar calientes', el 4 de febrero de ese mismo año se lanzaba en cines 'McQ', el primero de los dos thrillers con los que el actor quiso desquitarse del error que había cometido al rechazar años antes la mítica 'Harry el sucio'.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | "Merecía más elogios". John Wayne creía que estos 3 westerns eran las mejores películas del oeste de su carrera