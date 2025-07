John Wayne, sobre la película más importante de toda su carrera: "Significa más para mí que cualquier otra que haya hecho"

El legendario John Wayne protagonizó multitud de películas inolvidables a lo largo de su carrera. Cada cual tiene su film favorito liderado por El Duque, pero lo que ahora nos interesa es que hay un largometraje especialmente importante para él, hasta el punto de que llegó a afirmar que era la película que más apreciaba de todas las que había hecho e incluso que cualquiera que fuera a hacer después: 'El Álamo'.

Es evidente que el hecho de que esa uno de los pocos largometrajes dirigidos por el propio Wayne tiene bastante peso en esta elección del actor. Fue un rodaje bastante complicado y él no ganó apenas nada con 'El Álamo', ya que es cierto que fue bastante bien en taquilla, pero también que su presupuesto fue muy elevado. De hecho, se endeudó para poder acabarla y tardó varios años en poder saldar sus compromisos.

"Me rompió el corazón"

Sin embargo, él se sintió muy realizado, hasta el punto de considerarla el máximo logro de su carrera. Eso sí, la crítica no fue especialmente amable con ella, algo que El Duque explicaba de la siguiente manera en el libro 'John Wayne: The Man Behind the Myth': "No les gustó que usara El Álamo como metáfora de Estados Unidos. Era una advertencia contra cualquier cosa que nos robara la libertad, y sí, eso incluía el comunismo".

El actor continuaba señalando que "criticaron mi postura política, no mi película", pero lo que realmente le hirió en lo más profundo fue la decisión tomada por United Artists: "Me dijeron "Tenemos que quitar media hora". Me rompió el corazón quitarle tanto a la película. Pero sé que a la gente le gustó. Y todavía les gusta. Todavía me dicen que les gusta. Esa película significó más para mí, significa más para mí, que cualquier otra que haya hecho. O que vaya a hacer".

La cuestión es que la versión inicial que se estrenó de 'El Álamo' duraba 202 minutos, pero poco después se hizo un nuevo montaje de apenas 161. Durante años se pensó que la versión original se había perdido, pero en marzo de 1980 se encontró la última copia de la misma, aunque todavía pasarían varios años más hasta que llegase a todo el público. Por desgracia, Wayne murió en junio de 1979 y nunca llegó a enterarse de ello.

