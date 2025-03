"¿Cómo pude dejar que se me escapara?": John Wayne rechazó la película que consagró a Clint Eastwood y se arrepintió el resto de su vida

A John Wayne nunca le cayó demasiado bien Clint Eastwood, tal y como demuestra la actitud del Duque cuando el segundo quiso colaborar con él en una película. Sin embargo, su falta de aprecio hacia el autor de 'Sin Perdón' se remonta a mucho antes, ya que no le gustaba nada la forma que tenía de abordar el western, género en el que su carrera empezó a despuntar gracias a sus colaboraciones en Italia con Sergio Leone.

Ya de vuelta en Hollywood, Eastwood siguió trabajando con regularidad, participando en títulos como 'El desafío de las águilas' o 'Los violentos de Kelly', pero no terminaba de llegar la película que realmente lo asentase como una gran figura de Hollywood. Eso finalmente lo conseguiría en 1971 con 'Harry el sucio', un largometraje que Wayne rechazó mucho antes de que fuese ofrecido a Eastwood y que luego se arrepintió de ello hasta el fin de sus días.

El error de Wayne

Lo cierto es que el actor inicialmente previsto para dar vida a Harry Callahan fue Frank Sinatra, pero el actor y cantante acabó abandonando el proyecto. Fue entonces cuando el estudio se fijó en Wayne, quien, tal y como desvela el libro 'John Wayne. The Man Behind The Myth', rechazó interpretarlo porque no le gustaba que le ofrecieran papeles que hubiese rechazado Sinatra.

Fue entonces cuando se sopesaron muchos actores que ya repasamos en este artículo hasta que Paul Newman sugirió el nombre de Eastwood. Finalmente fue el elegido y el éxito fue tremendo, ya que 'Harry el sucio' se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, siendo además el inicio de una saga que dio pie a cuatro entregas más.

Eso consagró a Eastwood en Hollywood, mientras que Wayne siempre lamentó haber rechazado la película, hasta el punto de que en el libro 'John Wayne: A Giant Shadow' se aclaraba que muchas veces se hacía la misma pregunta: "¿Cómo pude dejar que se me escapara?". Eso sin duda fue clave para que Wayne aceptase hacer títulos como 'McQ' y 'Brannigan', dos thrillers de policías claramente deudores de la aclamada película dirigida por Don Siegel.

Con todo, lo cierto es que Wayne seguramente era demasiado mayor para dar vida a Harry Callahan, pues tenía ya 64 años cuando 'Harry el sucio' se estrenó. Teniendo en cuenta que el Duque falleció en 1979, eso también habría supuesto que la saga no habría podido tener tantas secuelas, pero es que además el propio Siegel no creía que fuese el adecuado para el papel, tal y como aclaran estas declaraciones del célebre director recogidas por Fandomwire:

Era demasiado viejo, y se habría opuesto a muchas de las cosas que hacía Clint porque a Clint nunca le molestó la imagen. A Wayne sí.

Tal y como apunta Express, Wayne reconoció tiempo después que "cometí un error con esa película", pero ya era tarde para remediarlo.

