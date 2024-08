Clint Eastwood no fue la primera opción para ser Harry el Sucio. Estos son todos los actores que optaron a interpretar al policía más mítico de la historia del cine

Hay una serie de papeles que marcaron especialmente la carrera de Clint Eastwood. Es evidente que Harry Callahan es uno de ellos, pero lo cierto es que el autor de 'Los puentes de Madison' no fue, ni mucho menos, la primera opción para dar vida al policía más mítico de la historia del cine. De hecho, hubo varias estrellas de Hollywood que se negaron a protagonizar la película.

De Frank Sinatra a Paul Newman

El proyecto estuvo varios años dando vueltas por los despachos de Hollywood y la idea inicial era que su protagonista estuviese interpretado por Frank Sinatra. Todo estaba muy avanzado cuando el cantante y también actor abandonó la película en el último momento. Nunca se hizo oficial el motivo, pero se rumoreó mucho que sufrió una lesión en la mano durante el rodaje de 'El mensajero del miedo' que hacía que le resultase muy incómodo usar pistolas de atrezzo.

Fue entonces cuando se barajaron multitud de nombres, desde un John Wayne que se negó en rotundo a hacer 'Harry el Sucio' porque no quería las sobras de Sinatra hasta un George C. Scott al que no le gustaba nada la naturaleza violenta de la película. Algo similar sucedió en el caso de Burt Lancaster, mientras que Robert Mitchum la rechazó por motivos desconocidos.

El estudio se fijó entonces en Steve McQueen, quien dejó pasar la oportunidad de hacer 'Harry el sucio' porque no le apetecía hacer otra vez de policía después de 'Bullit'. También se sopesó el nombre de Marlon Brando, pero sin que nunca llegasen a hacerle una oferta, cosa que sí hicieron en el caso de Paul Newman, quien se negó a hacerla pero resultó fundamental para que la película saliera adelante.

El protagonista de 'El golpe' creía que el personaje era demasiado de derechas para él y sugirió a Warner que Clint Eastwood podía ser el actor perfecto para el papel de Harry Callahan. Luego es cierto que se tardó un año y varias versiones de guion, solamente para acabar volviendo a la primera, para que Eastwood acabase aceptando dar vida a uno de los personajes más legendarios de su carrera.

En Espinof | La mítica película con Clint Eastwood que fue acusada de plagio por uno de los mejores directores de la historia. Y tenía razón, es una copia descarada de un clásico del cine asiático

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video