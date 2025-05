Netflix acaba de quitar 'Black Mirror: Bandersnatch' de su catálogo. Los especiales interactivos ya no tienen sitio en una plataforma que apuesta por los juegos

No estaba del todo claro (a pesar del aviso en sitios como What's On Netflix no aparecía la cartela y el aviso habitual en la plataforma) pero, efectivamente, Netflix ha eliminado de su catálogo sendos especiales interactivos de 'Black Mirror' (Bandernatch) y 'Unbreakable Kimmy Schmidt' (Kimmy contra el reverendo).

De esta manera, de una ristra de 24 especiales interactivos de "escoge tu propia aventura", ahora mismo solo quedarían los de Bear Grylls ('Sobrevivir es el reto'), cuyo destino parece ser el mismo que el de sus compañeras. No obstante, desde Netflix abandonaron la línea de interactivos prácticamente tan pronto como su VP de Producto y principal impulsor de este asunto Todd Yellin se fuera de Netflix en septiembre de 2022.

Un desmantelamiento de especiales interactivos que comenzó este mismo 1 de enero, cuando Netflix quitó de golpe y porrazo una veintena de títulos, incluyendo los especiales de 'El gato con botas', 'Carmen Sandiego' y 'Bebé jefazo'. Indultadas, hasta ahora se encontraban 'Kimmy vs The Reverend' y 'Black Mirror: Bandersnatch' que fue, sin duda, la que mayor atención recibió.

«Ya no estamos construyendo esas experiencias específicas», confirmaba el entonces jefe de gaming de Netflix Mike Verdu, «la tecnología era muy limitada y el potencial para lo que podríamos hacer en ese terreno estaba algo capada. Pero aprendimos un montón de eso.»

Más juegos, menos especiales

También la portavoz de Netflix, Chrissy Kelleher, iba en ese sentido hace tan solo unos meses, asegurando que, si bien «la tecnología sirvió su propósito», ahora estaban poniendo sus «esfuerzos tecnológicos en otras áreas». De hecho, si os habéis fijado, de un tiempo a esta parte, y cada vez más, esos esfuerzos tecnológicos se resumen en juegos e inteligencia artificial generativa.

«En donde vas a ver ese aprendizaje hacerse vida es en los juegos interactivos narrativos», continuaba Verdu refiriéndose a los juegos de 'El amor es ciego' y 'La casa de papel', entre otros. Para Verdu, que poco después de estas declaraciones se convirtió en vicepresidente de la rama "IA Generativa y Juegos", esta es la evolución de lo que hicieron con 'Bandersnatch' y similares: «comenzará a parecer más y más que estás jugando el programa.»

El último rediseño de Netflix (que todavía no está desplegado del todo) parece dejarlo bastante claro redoblando la apuesta que ya se estaba haciendo en las aplicaciones móviles: poner los juegos en primera fila e integrar la IA en la experiencia de usuario. Netflix ya no es solo para ver, es para jugar.

