'El Eternauta' (temporada 2), todo lo que sabemos sobre el final de la aclamada serie de ciencia ficción de Netflix

Netflix ha conseguido con 'El Eternauta' una de las mejores series de ciencia ficción de la historia de la plataforma -algo que la crítica respalda con un 94% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-. Inicialmente todo apuntaba a que iba a ser una miniserie, pero bien poco tardó en anunciarse la puesta en marcha de una temporada 2 llamada a poner punto y final a la adaptación del mítico cómic original de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de 'El eternauta'. Sus implicados ya han dejado claro que el plan es que sea la última de la serie y también que el número de episodios sea mayor, pero mejor hagamos un repaso exhaustivo a todos los detalles, el cual iremos actualizando a medida que se hagan oficial nuevos detalles.

Lo que sabemos sobre el estreno de la temporada 2 de 'El eternauta'

Las malas noticias son que todavía tendremos que esperar mucho para poder verla, ya que el propio Ricardo Darín ha confirmado en mayo de 2025 que todavía no está rodada. Eso unido a las dimensiones de una producción de estas características llevan a que fácilmente se irá a 2027 o incluso más tarde.

¿En qué me baso para hacer esa predicción? Fácil, solamente hay que tomar como ejemplo la primera, ya que su rodaje se extendió desde marzo de 2023 hasta diciembre de ese año, y luego no se estrenó hasta abril de 2025. Por ello, incluso si las grabaciones comenzasen hoy mismo, los tiempos no cuadrarían para poder verla antes de 2027, porque además el trabajo de postproducción se presume aún más ambicioso. Y ya en la primera temporada hubo hasta 2000 planos que requirieron del uso de efectos especiales...

'El Eternauta', temporada 2 - historia

La primera temporada de 'El Eternauta' se ha tomado muchas libertades con respecto al cómic original, pero ha mantenido la esencia del mismo y una estructura similar. De hecho, los seis primeros episodios vendrían a ser el equivalente a sus 150 primeras páginas, por lo que todavía quedan más de 200 por abordar.

Obviamente, lo primero que habrá que tocar era ese misterios enemigo con una mano de lo más peculiar que, como ya comentamos en nuestro repaso detallado al final de la temporada 1, pertenece a un miembro de Los Manos, quienes juegan un papel importante en la invasión, pero seguramente no el que se piensen muchos de los que hayan descubierto por primera vez 'El Eternauta' con la serie de Netflix.

Todo eso va a llevar a una temporada 2 mucho más ambiciosa en todos los sentidos, ya que el productor Matías Mosteirin ha asegurado en Deadline que el plan es que la temporada 2 sea la final de la serie: "Creemos que conseguiremos cerrar toda la historia de una forma hermosa". Además ha desvelado que la idea es que sea más larga que su predecesora y se vaya hasta los 8 episodios, aclarando también porque es el punto perfecto para cerrarla:

Podemos mantenerla una segunda temporada, pero no más. Creemos que, artísticamente, ese es el ciclo que necesitamos para mantener la mística y la aventura de hacer la serie. Queremos retarnos a nosotros mismos en la segunda temporada igual que nos retamos en la primera. Queremos ir a por más, técnica y creativamente. Queremos utilizar todos los conocimientos adquiridos para hacer cosas en la segunda temporada que no conseguimos hacer en la primera

Al respecto, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para América Latina de Netflix, deja claro que la temporada 2 será aún más ambiciosa que su predecesora, ya que ha comentado en Deadline también en Deadline que "va a ser muy importante. Va a profundizar en un montón de conceptos de ciencia ficción que sólo se apuntaron en la primera temporada, y que se van a desarrollar por completo".

'El Eternauta', temporada 2 - reparto y protagonistas

Fue el propio Ricardo Darín quien primero confirmó que habrá temporada 2 al señalar en Noticias Argentinas que "la historia completa termina con una segunda temporada a diferencia de otros proyectos en los que, depende cómo funciona, agregan temporadas", por lo que su regreso en el papel de Juan Salvo está garantizado. También se cuenta con que Carla Peterson vuelva a ser Elena, César Troncoso repita como Alfredo Favalli, Andrea Pietra interprete de nuevo a Ana y Mora Fiszbajn a Clara, entre otros regresos.

A su vez, Ariel Staltari, que también ejerce como coguionista en la serie, debería volver como Omar, un personaje totalmente nuevo creado para la adaptación televisiva. Obviamente, no conviene descartar nuevos fichajes -por ejemplo, ¿quién dará vida al dueño de esa temible mano que vemos al final de la primera entrega?-, pero desde Netflix todavía no han anunciado nada al respecto.

El que sí está confirmado que vuelve para la temporada 2 de 'El Eternauta' es Bruno Stagnaro, creador, coguionista y director en solitario de la serie. Era evidente que tenía que ser así, ya que un cambio tan importante no tendría sentido, pero está bien tenerlo ya asegurado.

El amplio universo de 'El Eternauta'

Lo cierto es que el cómic de 'El Eternauta' ha tenido varias secuelas a lo largo de los años -por ejemplo es en 'El Eternauta, el regreso: El fin del mundo', publicado en 2010, donde se desvela el auténtico motivo que tuvieron los invasores para atacar la Tierra- e incluso una nueva versión de la historia original auspiciada por el propio Oesterheld con un enfoque mucho más político que tuvo un final prematuro.

Por ello, hay ahí material suficiente para que Netflix siga explorando este universo en el caso de que lo crea conveniente, pero las declaraciones de los implicados en la adaptación de 'El Eternauta' dan a entender que ellos solamente están interesados en la historia original.

