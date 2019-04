Netflix acierta con 'Sobrevivir es el reto', una experiencia interactiva más satisfactoria que 'Black Mirror: Bandersnatch'

En Netflix parecen convencidos de haber encontrado un filón gracias a ‘Bandersnatch’. El episodio interactivo de ‘Black Mirror’ fue muy comentado en su momento y la compañía ya dejó claro que quiere seguir explorando esa vía con nuevas propuestas. La primera en llegar es ‘Sobrevivir es el reto’, la nueva incursión en los programas de supervivencia extrema de Bear Grylls.

Grylls se hizo famoso gracias a ‘El último superviviente’ y desde entonces ha liderado multitud de obras similares. Ahora se presta a algo hasta cierto punto diferente en ‘Sobrevivir es el reto’, donde el espectador tiene la opción de elegir qué va a hacer en varios momentos a lo largo de su aventura. Una opción curiosa que sirve para revitalizar un formato que en había sido explorado ya hasta la saciedad con anterioridad.

Un recurso acotado pero bien aprovechado

Por mi parte he visto ya ‘Misión de rescate en la jungla’, una aventura dividida en dos entregas que ya te exige elegir antes de que Grylls se baje del aeroplano. No es una decisión gratuita, ya que mi primera tentativa acabó en fracaso porque no había elegido lo que iba a necesitar en el camino que emprendí posteriormente.

Lo habitual es que Grylls te haga una rápida evaluación de los peligros a los que te enfrentas en cada una de las decisiones que has de tomar para que así tu elección no quede exclusivamente al azar. Eso sí, él te expone brevemente las ventajas y peligros de cada una pero luego eres tú quien le guía.

Ahí algunos espectadores quizá esperen la posibilidad de tomar decisiones alocadas que pongan en peligro a Grylls y se pueden sentir decepcionados. A fin de cuentas cada uno se entretiene como quiere, pero obviamente él no se va a exponer a situaciones en las que el peligro de muerte sea elevado -podéis ir olvidándoos de una pelea cuerpo a cuerpo contra un jaguar o cosas por el estilo-. Eso no quita que alguna de nuestras decisiones pueda dejarle en una situación maltrecha y tenga que abortar la misión.

Luces y sombras de ‘Sobrevivir es el reto’

Por lo visto hasta ahora me quedan dos sensaciones dominantes. La primera es que obviamente tiene que haber algo de preparado detrás de todo esto, porque se plantea una misión con un objetivo claro. El conocimiento previo de Grylls de los peligros a los que puede enfrentarse claro que ayuda lo suyo, pero ya que en la primera elección te planteen que solo tiene hueco en la mochila para una de dos cosas que podrían venirle muy bien resulta demasiado conveniente para jugar luego con ello.

Esto es algo que se repite en todo momento, no llegando a dar la sensación de estar guionizado, pero sí de existir un control notable sobre todo lo que podría pasar. Una sensación más marcada que en otros programas similares en los que el protagonista se expone a situaciones similares. Como mencionaba antes, tampoco puedes provocar la muerte de Grylls para dar al espectador un giro loco. Aquí hay unos límites más claros que en ‘Bandersnatch’.

El segundo es que se sacrifica cierta fluidez en la evolución de la aventura de Grylls por un buen motivo. Y es que así es como ‘Sobrevivir es el reto’ se erige por encima de otros programas similares al conseguir que el espectador tenga algún tipo de implicación en lo que sucede. En una serie o película uno sabe que siempre puede volver atrás sin implicaciones reales, pero aquí Grylls simplemente se ha tenido que prestar a hacerlo todo, incluso aquellas soluciones más arriesgadas, por si al espectador le daba por ir en esa dirección.

Me queda la duda de si el efecto desgaste acabará jugando en su contra, pero lo visto hasta ahora funciona muy bien a nivel de entretenimiento. En el trabajo de puesta en escena y montaje no hay grandes cambios respecto a otros espacios similares más allá de las pausas para hacerte elegir, pero este recurso se aprovecha también para que los episodios sean más breves, o al menos así ha sido según las decisiones que yo he ido tomando. Eso ayuda a conseguir una mayor agilidad para el resultado final.

En definitiva, Netflix ha acertado con su nueva apuesta por el entretenimiento interactivo. Sobre el papel parecía una apuesta un tanto peculiar y dejaba con ciertas dudas sobre cómo iba a funcionar, pero personalmente he disfrutado más con ‘Sobrevivir es el reto’ que con ‘Bandersnatch’. Ambas opciones están limitadas por su formato por mucho que haya infinidad de combinaciones, pero en el caso de ‘Black Mirror’ existía la limitación de un relato cuestionable, mientras que aquí todo resulta más fluido.