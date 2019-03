Netflix ya tiene su próximo 'Bandersnatch': tú eres "el último superviviente" con Bear Grylls y su serie interactiva

Ya sabíamos que Netflix llevaba tiempo betatesteando la cuestión de los programas interactivas y cuando al fin estrenó casi por sorpresa 'Black Mirror: Bandersnatch', Internet explotó. Puede que a nivel de historia no terminase de ser buena o que fuera bastante tramposa en su planteamiento, pero las reglas de la televisión estaban cambiando.

Y, desde entonces nos hemos estado preguntando cuándo veríamos la próxima obra interactiva de Netflix... y el momento ha llegado. No es una ficción, es 'You vs. Wild', el nuevo programa de supervivencia extrema de Bear Grylls.

Netflix acaba de anunciar el estreno el 10 de abril de 'You vs. Wild', la nueva versión de 'El último superviviente' ('Man vs. Wild') en el que seremos nosotros los que decidamos el camino (y cómo lo hace) que ha de seguir Bear Grylls en sus nuevas aventuras.

Si lo de 'Bandersnatch' fue una película, con 'You vs. Wild' nos encontraremos con ocho episodios, cada uno con múltiples decisiones que tomar. Claro, me imagino que el nivel enfermizo de vueltas de tuerca y sutiles cambios que nos encontramos en 'Black Mirror' no existirá.

Pues sí, tenemos un elige tu propia aventura hablando de manera literal. La verdad es que no me esperaba para nada que el próximo formato interactivo de Netflix fuese en una serie factual como esta. A ver cómo queda.