El mejor western de la historia según John Wayne. El Duque eligió su película del oeste favorita dos años antes de morir y es una que protagonizó él mismo

Pocos actores han dejado una huella más grande en la historia del cine del oeste que John Wayne. El legendario actor protagonizó infinidad de westerns a lo largo de su carrera y acabó ganando su único Óscar por uno de ellos, 'Valor de ley' ('True Grit'), pero hasta él mismo tenía claro que no era el mejor que había hecho. Tanto es así que poco antes de su muerte eligió a 'Centauros del desierto' ('The Searchers') como su western favorito de todos los tiempos.

Las favoritas de Wayne

Sí, habéis leído bien en el párrafo anterior, Wayne eligió a la aclamada película de John Ford como su western favorito de entre todos los que se habían hecho hasta entonces y no como únicamente el que más le gustaba de los que había hecho. Por desgracia, el actor no entró en detalles en por qué se decantó por él en 1977, apenas dos años antes de su fallecimiento.

John Wayne desveló su opinión en 'The People's Almanac Volume II', donde le preguntaron tanto por quiénes creía que eran los 5 mejores actores de todos los tiempos como las 5 mejores películas.

Entre los intérpretes no se incluyó a sí mismo ya que los elegidos fueron, por este orden, Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, Laurence Olivier y Lionel Barrymore. Quizá para compensar, sí que incluyó dos películas de su filmografía entre las mejores de todos los tiempos.

Las cinco películas destacadas por Wayne fueron, por este orden (aunque eso no supone que la primera sea su favorita), 'Un hombre para la eternidad' ('A Man for All Seasons', 1966), 'Lo que el viento se llevó' ('Gone with the Wind', 1939), 'Los cuatro jinetes del apocalipsis' ('The Four Horsemen of the Apocalypse', 1921), 'Centauros del desierto' y 'El hombre tranquilo' ('The Quiet Man', 1952). No es una selección para nada cuestionable, pero sí llama la atención que él mismo sea el protagonista de dos de ellas.

'Centauros del desierto' fue el único western de su lista, curiosamente; está considerado de forma unánime como uno de los mejores westerns de la historia, por lo que tampoco puede decirse que fuese un capricho por su parte. Estrenado en 1956, cuenta la historia de Ethan Edwards, un hombre que ha regresado a casa derrotado tras la guerra de Secesión y que emprende una incansable persecución cuando unos indios comanche que han raptado a una de sus sobrinas.

Por mi parte he de confesar que hay varios westerns protagonizados por John Wayne que me gustan más, especialmente 'Rio Bravo' (1959) y 'El hombre que mató a Liberty Valance' ('The Man Who Shot Liberty Valance', 1962); y dentro de la filmografía de John Ford también pondría por encima a 'Pasión de los fuertes' ('My Darling Clementine', 1946). ¿Os sucede lo mismo o también os quedáis con 'Centauros del desierto' por encima de cualquier otro?

En Espinof | Las mejores películas del oeste realizadas en el siglo XXI

En Espinof | Las mejores películas en blanco y negro de todos los tiempos