HOY SE HABLA DE

Daniel Day-Lewis, sobre John Wayne y sus películas del oeste: "No me gusta, simplemente nunca me ha caído bien"

El mejor actor del mundo se muestra rotundo en su opinión sobre El Duque

Daniel Day Lewis
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13960 publicaciones de Mikel Zorrilla

Daniel Day-Lewis está reconocido como uno de los mejores actores de la historia del cine y pronto podremos disfrutar de nuevo de su talento en 'Anemone'. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es su opinión sobre el western, ya que él mismo reconoce que no es un género por el que siente una gran predilección, mostrándose aún más duro en su opinión sobre el legendario John Wayne.

El actor confesaba en una entrevista concedida al The New York Times que "De donde yo vengo, era una herejía decir que querías hacer cine, y mucho menos cine estadounidense. Nos inculcaban que los clásicos del teatro eran el aro de fuego que había que superar si querías tener autoestima como artista. Nunca se me ocurrió que fuera así". Pese a ello, el cine del oeste nunca le interesó especialmente.

"Me cuesta verlo"

Él mismo destacaba en otra entrevista para el mismo medio que "no me gustan especialmente los westerns como género, pero sí me encantan algunos. 'Solo ante el peligro' significa mucho para mí: me encanta la pureza y la honestidad, me encanta Gary Cooper en esa película, la idea del último hombre en pie". Curiosamente, Wayne odiaba esa película del oeste, y casi podría decirse lo mismo de la opinión de Day-Lewis sobre El Duque:

 No me gusta John Wayne: me cuesta verlo. Simplemente nunca me ha caído bien.
Hace 69 años, se estrenó la mejor película del oeste de John Wayne según Steven Spielberg. Un clásico del western que Kevin Costner también adora
En Espinof
Hace 69 años, se estrenó la mejor película del oeste de John Wayne según Steven Spielberg. Un clásico del western que Kevin Costner también adora

Eso sí, no es el único actor legendario que causa desagrado a Day-Lewis como héroe del oeste, pues también apunta que "no me gusta Jimmy Stewart como vaquero. Lo amo, pero no como vaquero". En el caso de Wayne ni siquiera hizo esa puntualización, por lo que todo apunta a que tampoco le gustaban sus incursiones en otros géneros.

No obstante, Day-Lewis sí que destaca un western de John Ford, quien tenía a Wayne como actor fetiche, como uno de sus preferidos, ya que señala que "de niño,  'El gran combate' me causó una gran impresión". Eso sí, de Wayne ni una buena palabra.

En Espinof | John Wayne, sobre la película más importante de toda su carrera: "Significa más para mí que cualquier otra que haya hecho"

En Espinof | "No puedo hacer esto". John Wayne rechazó la película del oeste que se convirtió en la más taquillera de la historia

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios