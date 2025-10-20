Daniel Day-Lewis, sobre John Wayne y sus películas del oeste: "No me gusta, simplemente nunca me ha caído bien"

Daniel Day-Lewis está reconocido como uno de los mejores actores de la historia del cine y pronto podremos disfrutar de nuevo de su talento en 'Anemone'. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es su opinión sobre el western, ya que él mismo reconoce que no es un género por el que siente una gran predilección, mostrándose aún más duro en su opinión sobre el legendario John Wayne.

El actor confesaba en una entrevista concedida al The New York Times que "De donde yo vengo, era una herejía decir que querías hacer cine, y mucho menos cine estadounidense. Nos inculcaban que los clásicos del teatro eran el aro de fuego que había que superar si querías tener autoestima como artista. Nunca se me ocurrió que fuera así". Pese a ello, el cine del oeste nunca le interesó especialmente.

"Me cuesta verlo"

Él mismo destacaba en otra entrevista para el mismo medio que "no me gustan especialmente los westerns como género, pero sí me encantan algunos. 'Solo ante el peligro' significa mucho para mí: me encanta la pureza y la honestidad, me encanta Gary Cooper en esa película, la idea del último hombre en pie". Curiosamente, Wayne odiaba esa película del oeste, y casi podría decirse lo mismo de la opinión de Day-Lewis sobre El Duque:

No me gusta John Wayne: me cuesta verlo. Simplemente nunca me ha caído bien.

Eso sí, no es el único actor legendario que causa desagrado a Day-Lewis como héroe del oeste, pues también apunta que "no me gusta Jimmy Stewart como vaquero. Lo amo, pero no como vaquero". En el caso de Wayne ni siquiera hizo esa puntualización, por lo que todo apunta a que tampoco le gustaban sus incursiones en otros géneros.

No obstante, Day-Lewis sí que destaca un western de John Ford, quien tenía a Wayne como actor fetiche, como uno de sus preferidos, ya que señala que "de niño, 'El gran combate' me causó una gran impresión". Eso sí, de Wayne ni una buena palabra.

