8 años después de anunciar su retiro, el mejor actor del mundo regresa con la película más personal de toda su carrera

En octubre de 2024 saltaba la sorpresa al enterarnos de que el aclamado Daniel Day-Lewis había decidido abandonar su retiro como actor para participar en 'Anemone', de la cual ya tenemos su primera imagen oficial. Tan especial es esa película que se trata también de la primera vez que Day-Lewis coescribe uno de sus largometrajes, aunque en este caso hay un buen motivo para ello.

Único en su especie

'Anemone' supone el debut en la dirección de Ronan Day-Lewis, hijo en la vida real del ganador de tres Óscar al mejor actor protagonista por sus trabajos en 'Mi pie izquierdo', 'Pozos de ambición' y 'Lincoln'. Solamente otros tres intérpretes masculinos han sido premiados en las mismas ocasiones, pero ninguno obtuvo sus tres estatuillas en la categoría principal.

La primera película de Day-Lewis desde el estreno de 'El hilo invisible' en 2017 ha sido descrito como un absorbente drama familiar sobre vidas destrozadas por legados aparentemente irreconciliables de violencia política y personal. Sean Bean es el otro gran protagonista de la función.

La historia de 'Anemone' gira alrededor de un hombre de mediana edad (Bean) que emprende un viaje desde su hogar en el norte de Inglaterra hacia un bosque en el que se reencuentra con su hermano ermitaño, del que se había distanciado hacía bastante tiempo.

Es evidente que la mera presencia de Day-Lewis delante de las cámaras convierte a 'Anemone' en un gran evento para los amantes del séptimo arte. Por ahora se sabe que su presentación mundial tendrá lugar durante la próxima edición del Festival de Nueva York y que su andadura en las salas de Estados Unidos comenzará el 3 de octubre. Nada se sabe aún sobre su fecha de estreno en España.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | "Abres las plataformas y hay 7.000 opciones, ninguna de ellas es buena". Daniel Day-Lewis confirma que ha terminado para siempre con el cine