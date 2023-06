Las 7 mejores películas de Daniel Day-Lewis: una auténtica leyenda de la actuación que dejó el cine cuando aún estaba en la cumbre de su carrera

A los 60 años de edad, tras una carrera que acumula una selectiva veintena de créditos en el campo de la interpretación para la gran pantalla, Daniel Day-Lewis decidió retirarse y por fin a su carrera como actor por motivos personales.

El británico (que cumplió 66 años el pasado 29 de abril) es, sin duda, uno de los mejores y más versátiles intérpretes de los últimos tiempos, y deja a sus espaldas una nutrida lista de merecidos galardones que le colocan como el único en su profesión en ganar 3 Oscars a mejor actor principal. Una retahíla de reconocimientos que se antoja insuficiente para su aportación al séptimo arte durante sus casi cuarenta años frente a las cámaras.

Desde aquí queremos unirnos a las muchas voces que han lamentado la despedida de Daniel Day-Lewis, cuyo último trabajo fue a las órdenes de Paul Thomas Anderson, 'El hilo invisible' ('The Phantom Thread', 2017), y lo haremos repasando siete de los papeles que le han ayudado a pasar a la historia como un auténtico genio de la actuación.

'Mi pie izquierdo' ('My Left Foot', 1989)

La primera de las tres colaboraciones de Daniel Day-Lewis con el director Jim Sheridan le sirvió para hacerse con su primer Oscar de la Academia a mejor actor, además del BAFTA en la misma categoría y varios galardones y nominaciones más.

El emocionante debut de Sheridan en la realización, basado en la autobiografía del pintor y escritor Christy Brown, afectado de parálisis cerebral, logra deslumbrar gracias a la complicada y delicada labor de un Day-Lewis inigualable y radicalmente opuesto al cliché.

'El último mohicano' ('The Last of the Mohicans', 1992)

Resulta, cuanto menos, curioso, que la que posiblemente sea la interpretación menos exigente e inspirada de Daniel Day-Lewis, sea de las más recordadas —si no la más— por el público. La ligereza de su papel en 'El último mohicano' no está reñida en absoluto por el buen hacer del intérprete, que empuja al filme de aventuras de Michael Mann a un nuevo nivel.

Su imponente presencia en pantalla, su pelazo, y la innegable química que desprende junto a su compañera de reparto Madeleine Stowe justifican la relevancia de su rol como Ojo de Halcón dentro de su filmografía.

'En el nombre del padre' ('In the Name of the Father', 1993)

Con el magistral drama judicial 'En el nombre del padre', quedó confirmado que Sheridan es un prodigio en el arte de contar historias en imágenes, y que además es capaz de sacar oro puro de Daniel Day-Lewis.

El papel del actor londinense en el filme le valió una segunda nominación al Oscar —que no ganó en esta ocasión— debido a la verosimilitud y desgarradora sutileza proyectadas sobre su personaje, Gerry Conlon; un joven irlandés al que se acusó injustamente de perpetrar un atentado en la Irlanda de los 70.

'Gangs of New York' (2002)

Pese a venerar prácticamente en su totalidad la obra del maestro Martin Scorsese, he de confesar que no soy un gran defensor de 'Gangs of New York'. No comulgo lo más mínimo con su apuesta visual ni la cadencia de su narrativa, pero hay algo indiscutible que destaca sobre el conjunto, y ese es el infame Bill "el carnicero" Cutting que sirvió a Day-Lewis para obtener su tercera nominación al Oscar.

Una interpretación soberbia, tan vehemente como pasada de vueltas, que ejemplifica ese extraño don del actor para llegar al punto justo de histrionismo sin caer en el exceso vergonzante.

'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood', 2007)

El segundo Oscar de Daniel Day-Lewis llegó de la mano de uno de esos autores brillantes en múltiples aspectos que exprimen hasta la última gota a sus intérpretes gracias a su buen hacer en la dirección de actores. Gracias a Paul Thomas Anderson y a esa pieza esencial dentro del cine del Siglo XXI que es 'Pozos de ambición'.

De nuevo Day-Lewis borda a un personaje tan complejo como Daniel Plainview sin pasarse de frenada, y deja momentos para el recuerdo como el memorable discurso marcado por la frase "yo me bebo tu batido".

'Lincoln' (2012)

A pesar de estar oculto tras una buena capa de látex y maquillaje para convertirse en Abraham Lincoln, Daniel Day-Lewis trascendió a su caracterización y se metió en el bolsillo su tercer y último Oscar junto a otro titán de la dirección como es Steven Spielberg.

Su personificación del malogrado presidente número 16 de Estados Unidos es lo que hace funcionar realmente a 'Lincoln', y rebosa toda la fuerza que le faltó al director para convertir el filme en algo más que una buena película.

'La edad de la inocencia' ('The Age of Innocence', 1993)

Nueve años antes de su celebrada participación en 'Gangs of New York', Daniel Day-Lewis trabajó por primera vez con Martin Scorsese en 'La edad de la inocencia'; y lo hizo en un papel protagonista que, nuevamente, no destacó por su excesiva complejidad interpretativa.

En este caso, Day-Lewis brilló al transformarse en el perfecto caballero decimonónico que descubrió la vida más allá de las normas preestablecidas por la estricta sociedad de la época. Además, logró transmitir a flor de piel las sensaciones liberadas del apasionante triángulo amoroso cerrado por unas Michelle Pfeiffer y Winona Ryder también en estado de gracia.

