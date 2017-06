Nos quedamos sin el mejor actor del mundo: Daniel Day-Lewis deja el cine a los 60 años

Daniel Day-Lewis deja el cine. Variety ha publicado una de las peores noticias del año afirmando que el mejor actor vivo ha decidido retirarse a los 60 años. No hay explicaciones. El medio cita unas breves palabras del representante que a los más pesimistas nos hacen pensar en alguna enfermedad o una difícil situación familiar:

"Daniel Day-Lewis no volverá a trabajar como actor. Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público por todos estos. Es una decisión privada y ni él ni su representante van a hacer ningún comentario más sobre este asunto."

Conocido por elegir cuidadosamente sus personajes y sumergirse en ellos, Daniel Day-Lewis es un fuera de serie que deja el arte de la interpretación siendo el único que ha ganado tres veces el Oscar al mejor protagonista masculino, por 'Mi pie izquierdo' ('My Left Foot', 1989), 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood', 2007) y 'Lincoln' (2012). También optó a la estatuilla por 'En el nombre del padre' ('In the Name of the Father', 1993) y 'Gangs of New York' (2002), siempre como principal.

Por suerte, aún podremos disfrutar de su trabajo una vez más. Y a las órdenes de Paul Thomas Anderson, uno de los directores con los que mejor se ha entendido y que mejor ha sabido exprimir su inmenso talento. El proyecto se titula 'Phantom Thread' y se estrena en diciembre. Mejor regalo de navidad, imposible.