Las 19 mejores películas de 2022 y dónde las puedes ver

Ya en diciembre, a punto de entrar en 2023, llega el momento de cumplir con una de esas costumbres tan propias de final de año, sobre todo en esta web: las listas de lo mejor. ¿Cómo ha sido la cosecha cinematográfica de 2022? Con esta cuestión en el aire, os invito a este repaso por mis películas favoritas de los últimos meses.

Un aviso antes de continuar, y de que quizá os llevéis las manos a la cabeza por los títulos incluidos en el artículo: he tenido en cuenta el calendario español de estrenos 2022 en salas de cine y directos a plataformas de streaming. Es decir, hay producciones de 2021 porque han llegado a salas este año, como 'Drive My Car' de Ryûsuke Hamaguchi o 'El callejón de las almas perdidas' de Guillermo del Toro, y otras que no están porque las distribuidoras de este país han apostado por retrasar esos lanzamientos, como 'The Banshees of Inisherin' de Martin McDonagh o 'Holy Spider' de Ali Abbasi.

Un año más me doy cuenta que mi ranking está dominado por lo que vi en el Festival de Cannes, cuyo criterio puede resultar tan cuestionable como cualquier otro, y desde luego se les va la mano con la producción francesa o el catálogo de algunas compañías, pero debo decir que sigue siendo el gran templo del cine, o al menos del cine que a mí me entusiasma. Precisamente, la ganadora de la Palma de Oro, 'El triángulo de la tristeza' de Ruben Östlund, es una de las obras que todavía no han sido probadas por el público en España, al igual que mis dos favoritas de Cannes 2022: 'Decision To Leave' de Park Chan-wook y 'Fumar provoca tos' de Quentin Dupieux.

No podemos quejarnos de oferta. Al menos, no de escasez de oferta. Lo que me pregunto es si estamos valorando adecuadamente cada pieza que llega a nuestras manos. En un año en el que se ha destacado la producción del cine de terror, donde el cine español ha tenido varios éxitos que han dado mucho que hablar, con la polémica intermitente sobre la saturación de superhéroes y el abrumador catálogo de las plataformas, me pregunto si nos estamos quedando en el consumo superficial. Cuántos títulos vamos a recordar en los próximos años en medio de esta ansiedad por consumir todo lo que nos resulta atractivo...

Me encantaría conocer vuestros puntos de vista, además de qué os ha gustado más este año. Sin más, aquí va mi lista con las mejores películas de 2022:

'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All at Once', 2022)

Dirección: Dan Kwan y Daniel Scheinert. Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari, Audrey Wasilewski...

Seguramente, mi estreno favorito de 2022 hasta ahora. Después de convertir a Daniel Radcliffe en el juguete zombi pedorro de Paul Dano, los Daniels vuelven a asombrar con una comedia fantástica llena de acción que juega con el concepto del multiverso para contar la historia de una familia que, como es lógico siendo inmigrantes chinos en Estados Unidos, están a punto de perder la cabeza. Búsqueda de identidad, amor y felicidad en esta entrega no oficial de 'Matrix' con chiste memorable a costa de Pixar.

'As bestas' (2022)

Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Denis Ménochet, Luis Zahera, Marina Foïs, Diego Anido, Marie Colomb, Luisa Merelas...

Un conflicto amargo y desagradable entre unos vecinos se cuece a fuego lento hasta que la tensión se vuelve insoportable y explota la violencia... Sorogoyen continúa exprimiendo su habilidad para el suspense y la puesta en escena con este thriller basado en una terrible historia real que nos deja otra actuación increíble de Zahera.

'Drive My Car' ('Doraibu mai kâ', 2021)

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi. Reparto: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Park Yu-rim, Sonia Yuan, Satoko Abe...

Mi película favorita del año pasado. La representación de una obra teatral sirve de excusa para hablar de inspiración, amor y dolor con unos personajes heridos que se exponen vulnerables en busca de su propio relato, uno que les traiga paz.

A partir de textos de Chéjov y Murakami, Hamaguchi firma esta portentosa obra maestra de 3 horitas que invita a observar, reflexionar y dejarse llevar, como si nos transportaran también en ese coche rojo. Para disfrutar con calma, como se degusta una novela o una miniserie.

'París, distrito 13' ('Les Olympiades', 2021)

Dirección: Jacques Audiard. Reparto: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth, Lumina Wang, Geneviève Doang...

Menos densa pero igualmente estimulante y hermosa es esta obra sobre formas de amar en los nuevos tiempos de una gran ciudad como es la capital francesa. El blanco y negro con el que se plasman las historias románticas de Adrian Tomine a través de la mirada de Audiard (con colaboración de Céline Sciamma) parece sugerir que, en el fondo, el amor es como un precioso clásico al que merece la pena entregarse, pase lo que pase, sea en la forma que sea.

'Compartimento Nº 6' ('Hytti nro 6', 2021)

Dirección: Juho Kuosmanen. Reparto: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova, Vladimir Lysenko, Galina Petrova...

Un agotador viaje es el punto de partida de este maravilloso relato sobre dos pasajeros muy diferentes que cruzan sus destinos por casualidad y cuyo encuentro resulta más especial de lo que esperaban. Kuosmanen también explora el amor (en mayor o menor medida, casi todas las películas lo hacen) y lo hace esquivando clichés y apostándolo todo al desarrollo de unos personajes que sienten ante nuestros ojos, a bordo de ese tren que funciona como metáfora y que apela a nuestro afán de aventura.

'Great Freedom (Gran libertad)' ('Große Freiheit', 2021)

Dirección: Sebastian Meise. Reparto Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Joachim Schoenfeld, Thomas Prenn...

Es complicado hallar el amor en un tren pero quizá lo es más en una cárcel. Se habla mucho estos días de la inclusión forzada, de la moda de la diversidad, pero hay películas que revientan todos estos "debates" con un poco de cruda verdad (ficcionada). En los años 70 la homosexualidad aún era ilegal en Alemania y los hombres debían esconderse para darse placer. Este escenario disparatado y terrible, imposible de asumir con normalidad, es explorado con sensibilidad en esta obra que contiene otro de los romances más especiales de los últimos años.

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley', 2021)

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins...

Una gozada para cualquier amante del cine negro. Esta readaptación de una historia sobre la corrupción del alma se atreve a ir más lejos que la versión clásica de 1947 y exprime los aspectos más oscuros de la trama que envuelve a un personaje obsesionado con el éxito, desesperado por huir de un destino trágico. Una producción exquisita con un repartazo que brilla en manos de Del Toro.

'The Batman' (2022)

Dirección: Matt Reeves. Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis...

Posiblemente, el mejor espectáculo que ha salido de Hollywood este año. Quizá 'Top Gun: Maverick' tiene escenas de acción más intensas pero la nostálgica secuela no cuidó tanto su guion ni tiene un reparto tan impresionante como este reboot del superhéroe de DC.

En originalidad andan las dos bastante escasas, eso sí; ya se criticó a Christopher Nolan por caminar sobre seguro después de Tim Burton y aquí hay aún más motivos para cuestionar el trabajo creativo de Reeves, que además quiere disfrazarse de David Fincher. Pero el resultado es potentísimo y hay escenas de gran belleza en este fastuoso thriller que, por cierto, también ronda las 3 horitas.

'Broker' (2022)

Dirección: Hirokazu Koreeda. Reparto: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona, Lee Ji-Eun, Lee Joo-young...

Koreeda regresó a Cannes este año para contarnos otra de sus historias familiares, esta vez ambientada en Corea del Sur tras su aventura francesa con 'La verdad'. Si sigue haciendo un tour internacional le puede quedar un interesante abanico de retratos sobre su tema favorito, las relaciones dentro del núcleo familiar y cómo creamos esos vínculos aunque puedan resultar extraños (e incluso inmorales) para el resto del mundo. Uno de los dramas más bonitos y mejor actuados del año.

'Tori y Lokita' ('Tori et Lokita', 2022)

Dirección: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Reparto: Mbundu Joely, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De Bruyne, Nadège Ouedraogo...

Los hermanos Dardenne vuelven a la carga con otro dramón de denuncia social que retrata las trampas de la sociedad en la que vivimos, especialmente cruel e injusta para quienes viven en los márgenes. La odisea de dos hermanos inmigrantes que tratan de permanecer juntos en la moderna Europa se siente auténtica y resulta devastadora, en parte gracias a dos protagonistas sensacionales.

'¡Nop!' ('Nope', 2022)

Dirección: Jordan Peele. Reparto: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Steven Yeun, Terry Notary...

Mi película de terror favorita de 2022. Tras sorprender con 'Déjame salir' y confirmar su talentazo con 'Nosotros', Peele regresa ya consolidado como una de las voces más interesantes del cine de género con su propia 'Tiburón' ('Jaws') en otro relato marcado por el miedo a lo diferente y el racismo enraizado en la sociedad estadounidense.

Dos hermanos tratan de averiguar qué hacer con sus vidas cuando descubren que hay algo extraño en el cielo, una amenaza que podría ser una oportunidad...

'La ley de Teherán' ('Metri shesh va nim', 2019)

Dirección: Saeed Roostaee. Reparto: Navid Mohammadzadeh, Peyman Moaadi, Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Houman Kiai...

Uno de los thrillers más absorbentes que han llegado a nuestra cartelera este año. Puede sonar a cliché de cinéfilo snob pero desde hace años el cine iraní nos ha dado grandes alegrías, a pesar de o quizá debido a los opresivos mecanismos de su sociedad. Presentó en Cannes 2022 un colosal drama familiar pero antes ya había triunfado en Venecia con este peliculón sobre una operación policial que le sirve de excusa para trazar un demoledor retrato de su país. El tramo final es absolutamente increíble.

'The Innocents' ('De uskyldige', 2021)

Dirección: Eskil Vogt. Reparto: Rakel Lenora Fløttum, Sam Ashraf, Alva Brynsmo Ramstad, Kadra Yusuf, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Ellen Dorrit Petersen...

Entre las joyas de Cannes 2021 había dos propuestas de cine fantástico nórdico que me gustaron especialmente: la islandesa 'Lamb', estrenada en España el año pasado, y este trabajo del director noruego, que en cierto modo es una apasionante precuela de una saga de superhéroes. Con sensaciones similares a las que dejan títulos como 'La profecía', 'El pueblo de los malditos', las adaptaciones de Stephen King o el cine de gente con superpoderes, este film se suma a los mejores ejemplos de historias sobre niños con habilidades extraordinarias cuyas ideas desembocan en (verdaderas) pesadillas.

'Unicorn Wars' (2022)

Dirección: Alberto Vázquez.

Mi película animada favorita de este año es una de las propuestas animadas más imaginativas, turbadoras y divertidas que se han estrenado recientemente.

Un mundo fantástico dominado por ositos de apariencia adorable que en realidad son criaturas miedosas y crueles, en guerra contra la naturaleza representada por los unicornios. No estás preparado para todo lo que vas a ver en este oscuro cuento para no dormir.

'Red' ('Turning Red', 2022)

Dirección: Domee Shi.

Mucho menos turbio es el último estreno original de Pixar (también estrenaron este año el spin-off de 'Lightyear'), un divertido relato de madurez con metáfora fantástica que destaca por su fuerte influencia anime y por contar la clásica historia de adolescencia desde la perspectiva de una chica inmigrante.

Curiosamente, esta ópera prima toca puntos similares al film de los Daniels que he destacado más arriba y encajarían perfectamente en uno de los escenarios del multiverso. Ejemplar cine de entretenimiento para todos los públicos.

'Un héroe' ('Ghahreman', 2021)

Dirección: Asghar Farhadi. Reparto: Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi, Fereshteh Sadrorafaei, Nader Shahsavari, Mohsen Tanabandeh...

La segunda producción iraní de la lista viene firmada por un viejo conocido de la web, un maestro en exprimir la tensión, que ha rodado en España ('Todos lo saben'), ganador del Óscar en dos ocasiones ('Nader y Simin', 'El viajante') y que se ha convertido en el protagonista real de una de esas historias que rueda con tanta precisión. Se le acusa de robar la idea de su nuevo drama, que precisamente va de un hombre con un código moral cuestionable. Estupendísima, te mantiene pegado a la pantalla en todo momento.

'RRR' (2022)

Dirección: S.S. Rajamouli. Reparto: Ram Charan, Junior N.T.R., Alia Bhatt, Ajay Devgan, Prakash Raj, Shriya Saran...

Aquí os dejo otra descomunal película de 3 horas pero con un tono absolutamente opuesto al del film japonés. Este épico espectáculo indio, melodramático, patriótico y absolutamente chiflado, es una de las novedades imprescindibles del año. Dos verdaderos superhéroes deben formar equipo para salvar a una niña, y de paso también a su país de unos malvados invasores, mientras cantan, bailan y usan animales salvajes como aliados.

'El prodigio' ('The Wonder', 2022)

Dirección: Sebastián Lelio. Reparto: Florence Pugh, Tom Burke, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Niamh Algar, Elaine Cassidy...

Exquisito drama ambientado en 1862 sobre la inusual investigación de una enfermera que debe aportar su veredicto sobre un posible milagro; así conoce a una niña que, al parecer, no come desde hace meses. En su cuidado nuevo trabajo, Lelio se apoya en el talento y el carisma de Pugh para componer un cautivador film sobre el poder del relato.

'Barbarian' (2022)

Dirección: Zach Cregger. Reparto: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake...

Una de las grandes sorpresas de los últimos meses. Tras la pequeña decepción que me llevé con 'Smile', que creo que va de más a menos, disfruté mucho con la que para mí fue el planazo de cine de Halloween 2022; este debut en solitario de Cregger carece de una premisa original (¡al menos no es un remake o una secuela!) pero hace muchas cosas bien, sobre todo dotar de sentido del humor a sus personajes. Adoré su ingenio, sus giros y su mala uva, con guiños a la masculinidad post-#MeToo.

Y hasta aquí llega mi selección de las mejores películas estrenadas en 2022... hasta ahora. Espero leer vuestras reacciones y listas de títulos favoritos en los comentarios.