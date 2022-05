Las 14 mejores películas del Festival de Cannes 2022

El Festival de Cannes cerró sus puertas ayer con la gala de entrega de premios de la Sección Oficial, anunciando los títulos favoritos del jurado liderado por Vincent Lindon. Comparto algunas decisiones pero habría cambiado algunos nombres por otros así que os voy a dejar mi propia selección; las mejores películas que vi en el certamen más prestigioso del mundo.

Antes de ir directamente a la lista, me gustaría dejar un par de apuntes. En primer lugar, sobre las películas: la 75ª edición ha dejado una cosecha estupenda de cine, quizá por debajo del año pasado, pero al repasar las 38 películas que he visto durante 11 días he confirmado que casi todas tenían algo interesante y me alegra haberlas descubierto.

También diría que es pronto para apreciar realmente lo que ha ofrecido Cannes 2022. Y esto se aplica al cine en general, quizá estamos opinando demasiado rápido. Sobre todo cuando se está cubriendo un festival, nos hemos impuesto la obligación de compartir al mundo nuestras reacciones lo antes posible. Es posible que solo hayamos rascado la superficie, que el cansancio o el estrés afecte a la concentración, o la reflexión, así que toda valoración debería hacerse y recibirse considerando las circunstancias.

A final de año, cuando todo lo visto se asiente, se revisione, se pueda comparar con el resto de estrenos, podremos tener una perspectiva más clara de lo que nos han ofrecido este Cannes. Por otro lado, entiendo que a los organizadores les interese reunir el mayor número posible de largometrajes pero el programa es una locura, duele perder propuestas prometedoras porque se pisan las sesiones, hay pases de competición que terminan muy tarde, nos mandan a salas pequeñas o accesibles en autobús, y de algunas películas solo hay un par de pases.

En estos tiempos creo que un festival tan grande debería contar con una plataforma online para que la prensa pueda llevar a cabo su trabajo sin perder la cabeza tratando de encajar todas las sesiones, al menos como recurso excepcional (pues todos queremos disfrutar las películas en una sala de cine). Por suerte, el sistema de tickets facilita la cobertura y ha funcionado bastante bien tras solucionarse una crisis en los primeros días.

Por último, una sensación que estoy teniendo respecto al público: a veces me pregunto si la pandemia ha dejado peores espectadores. Estoy notando una creciente falta de respeto hacia el séptimo arte, ganando importancia la voz del cliente y su satisfacción inmediata. Quizá esto empieza desde la propia industria, desde la venta de contenido en masa. Lo cierto es que hasta en un templo para amantes del cine, como se supone que es Cannes, notas actitudes profundamente maleducadas, tanto en la sala como después al comentar lo que se ha visto.

Y ya está. Tras mi chapa de crítico español con acreditación azul que aún está tratando de volver a la normalidad, vamos con el listado.

Decision To Leave (Sección Oficial)

Dirección: Park Chan-wook. Reparto: Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-Pyo, Lee Jung-Hyun, Yong-woo Park...

Un detective obsesionado con la sospechosa de un crimen, ambos inician una relación condenada al desastre... Un exquisito cóctel de thriller criminal mezclado con melodrama romántico. Park recibió un justo premio a la mejor dirección.

Crítica en Espinof

Fumer Fait Tousser (Midnight Screenings)

Dirección: Quentin Dupieux. Reparto: Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde...

Un grupo de superhéroes, obligados a tomarse un descanso para recuperar su espíritu de equipo, se cuentan historias de miedo. Una maravillosa comedia chiflada, 100% Dupieux.

Crítica en Espinof

Boy from Heaven (Sección Oficial)

Dirección: Tarik Saleh. Reparto: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri, Makram Khoury...

Un estudiante es forzado a trabajar como espía para su corrupto gobierno, protagonizando un duelo de ingenio a vida o muerte. Formidable thriller que mantiene la tensión hasta el final mientras ofrece un crudo retrato de la situación en Egipto.

Crítica en Espinof

Tori et Lokita (Sección Oficial)

Dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne. Reparto: Joely Mbundu, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De Bruyne...

El drama de dos jóvenes inmigrantes abandonados a su suerte que deben reunir una importante suma de dinero en poco tiempo si quieren sobrevivir juntos. Emocionante y durísima, lo mejor de los Dardenne en años.

Crítica en Espinof

Triangle of Sadness (Sección Oficial)

Dirección: Ruben Östlund. Reparto: Woody Harrelson, Charlbi Dean, Harris Dickinson, Vicki Berlin, Zlatko Burić...

Una pareja de modelos se embarca en un yate de lujo y tratan de definir su relación mientras experimentan cómo se divierte la clase alta... hasta que se acaba la fiesta. Demoledora comedia sobre la estupidez humana en los tiempos modernos con la que Östlund ha ganado su segunda Palma de Oro.

Crítica en Espinof

Holy Spider (Sección Oficial)

Dirección: Ali Abbasi. Reparto: Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Nima Akbarpour, Sara Fazilat...

Una periodista a la caza de un asesino en serie que mata prostitutas y que parece contar con la permisividad de las autoridades. Estiloso y demoledor thriller que ha recibido el premio de mejor actriz.

Crítica en Espinof

Broker (Sección Oficial)

Dirección: Hirokazu Kore-eda. Reparto: Song Kang-ho, Bae Doona, Gang Dong-won, Lee Ji-eun (IU), Lee Joo-young...

Unas investigadoras tratan de terminar con el tráfico ilegal de bebés mientras siguen a unos delincuentes que, de manera natural, están formando su propia familia. Una preciosa historia cargada de sensibilidad que se llevó el galardón de mejor actor.

Crítica en Espinof

Godland (Un certain regard)

Dirección: Hlynur Pálmason. Reparto: Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurðsson, Jakob Lohmann, Victoria Carmen Sonne, Hilmar Guðjónsson...

El épico viaje de un sacerdote danés por Islandia, cargando con un equipo de fotografía y la responsabilidad de ser el guía espiritual de una gente con la que ni siquiera sabe comunicarse. Una de las películas más impresionantes y hermosas del festival, aunque os aviso que requiere paciencia (sus 138' transcurren con bastante calma).

Leila's Brothers (Sección Oficial)

Dirección: Saeed Roustayi. Reparto: Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi, Saeed Poursamimi, Mohammad Alimohammadi...

La crisis financiera de un país anclado en el pasado, vista a través de una familia dividida entre el respeto a la tradición y el sentido común. Un estupendo reparto y una narrativa habilidosa consiguen que no importen las casi 3 horas de duración. Engancha y tiene momentazos memorables.

Crítica en Espinof

Tchaikovsky's Wife (Sección Oficial)

Dirección: Kirill Serébrennikov. Reparto: Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron, Miron Fedorov, Yuliya Aug, Filipp Avdeev...

La extraña historia de una mujer obsesionada con ser la esposa del genio ruso y todos los obstáculos que debe superar, en especial cuando el compositor pide el divorcio. La inventiva narración de Serébrennikov es una gozada y logra secuencias brillantes al plasmar el descenso a la locura de su protagonista.

Crítica en Espinof

As Bestas (Cannes Première)

Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb...

Un matrimonio francés se traslada a un pueblo gallego para comenzar una tranquila vida en el campo, pero una decisión les enfrenta de forma inesperadamente violenta a sus vecinos. Sorogoyen se apoya en un estupendo elenco para crear un thriller rural con ecos de Peckinpah y una tensión que llega a resultar insoportable. Potentísima.

Sick of Myself (Un certain regard)

Dirección: Kristoffer Borgli. Reparto: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, Sarah Francesca Brænne...

Una chica obsesionada con acaparar la atención y el amor de todo el mundo a su alrededor se mete un lío increíble cuando su novio empieza a tener algo de éxito. Las decisiones de esta pareja terrible son tan demenciales como divertidísimos. Kristine Kujath Thorp crea un personaje inolvidable.

The Stranger (Un certain regard)

Dirección: Thomas M. Wright. Reparto: Joel Edgerton, Sean Harris, Ewen Leslie, Jada Alberts, Steve Mouzakis...

Un policía obsesionado con el caso de un niño desaparecido, cree haber encontrado al responsable y debe ganarse su confianza para hacerle hablar. Poderoso thriller que lo apuesta todo a su inquietante atmósfera y el estimulante dúo interpretativo que protagonizan Edgerton y Harris, como dos depredadores solitarios en lados opuestos de la ley.

Tres mil años esperándote (Sección Oficial fuera de competición)

Dirección: George Miller. Reparto: Tilda Swinton, Idris Elba, Pia Thunderbolt, Berk Ozturk, Alyla Browne...

Una experta en el arte de contar historias descubre a un auténtico genio de la lámpara que se ofrece a concederle tres deseos. Miller se apoya en 'Las mil y una noches' y dos actorazos para elaborar un bonito cuento fantástico que reivindica el valor del relato.

Crítica en Espinof