Festival de Cannes 2022: Park Chan-wook firma un exquisito thriller criminal con corazón de melodrama, sobre la decisión de abandonar

Dos ediciones atrás, Bong Joon-ho triunfaba en Cannes con la comedia negra 'Parásitos', convirtiéndose en el primer cineasta coreano en ganar la Palma de Oro (más tarde haría historia también en los Óscar). En esta 75º edición, el cine surcoreano vuelve a dar que hablar con 'Hunt', debut como director de Lee Jung-jae, 'Broker', producción coreana dirigida por Hirokazu Kore-eda, o 'Decision to Leave', lo nuevo de Park Chan-wook.

Es la cuarta vez que el surcoreano compite en Sección Oficial, donde por ahora solo ha conseguido el Gran Premio del Jurado, con 'Old Boy'. Park posee un sentido del humor similar a Bong, dando lugar a películas con delicados equilibrios tonales, se ha mostrado menos interesado en hablar de aspectos sociales en sus guiones aunque siempre hay detalles que revelan su visión de Corea. Lo que más le atrae es plantear crímenes y romances retorcidos, llenos de giros y sorpresas. 'Decision to Leave' no es una excepción.

De hecho, hay una escena muy divertida donde un personaje parece referirse al propio director señalando que solo es feliz si hay asesinatos. El nuevo thriller del autor de la "Trilogía de la Venganza" arranca como muchas historias policiacas, con una pareja de detectives de personalidades muy diferentes ante el desafío de resolver un caso muy extraño. El tono ligero del inicio es uno de los muchos trucos que va a usar Park para atraparnos, preparando el escenario tranquilo que va a volar por los aires.

Un hombre ha muerto tras caer de una montaña. Y desde el principio, el investigador más serio y minucioso (Park Hae-il) nota que hay cosas que no cuadran y sospecha que se ha producido un homicidio. Cuando parece que este personaje, presentado como el héroe, tiene todo bajo control (incluyendo un matrimonio feliz, algo que según se nos dice es complicado en Corea) su mundo se desestabiliza dramáticamente tras conocer a la mujer del fallecido (Tang Wei).

El Alfred Hitchcock coreano

La peculiar actitud de la mujer, una inmigrante china que practica coreano viendo telenovelas, despierta la curiosidad del policía. Pronto siente un flechazo inesperado y peligroso. Su búsqueda de la verdad queda inevitablemente entremezclada con un proceso de enamoramiento que lo cambia todo. Cuanto más la conoce, más le atrae el misterio que la rodea. Sin embargo, lo que nos muestra Park y lo que nos dice nuestra intención como espectador, es que algo huele a chamusquina y estamos ante una "femme fatale".

Siguiendo la tradición de este tipo de personajes femeninos del cine negro, esta posible psicópata, esta "viuda negra", parece compartir los sentimientos del detective e inician una relación que parece perfecta para ambos. Son los dos igual de obsesivos y excéntricos. Así que ella le ayuda a resolver crímenes para que pueda dormir, es decir, encontrar la paz. Lamentablemente, hay un importante giro de los acontecimientos a la vuelta de la esquina... y luego un par más.

Park Chan-wook juega desde el principio con nuestras expectativas y se disfraza de Alfred Hitchcock para exprimir el suspense de una historia que no deja de complicarse, de tensarse, de ir siempre más lejos y volarnos la cabeza con la siguiente vuelta de tuerca. Mientras desarrolla la trama criminal, nos va implicando en la conexión de los protagonistas con detalles y sugerencias, de tal forma que aunque sepamos que su amor está condenado, estamos deseando que todo acabe bien. Y ahí triunfa esta película sofisticada y emocionantísima.

'Decision to leave' es uno de los trabajos más brillantes de su autor, uno donde combina sus temas y obsesiones principales, donde se percibe inspirado para extraer lo mejor de sí mismo como narrador. Son exquisitos esos toques cómicos con los que riega esta dramático thriller con corazón de melodrama, tan absorbente que en lugar de 138 minutos querrías estar viendo una miniserie de varias horas (lo contrario de lo que ocurre con la mayoría de títulos en competición).

Teniendo en cuenta el éxito previo de Bong Joon-ho, parece perfectamente posible que un cóctel tan elaborado e ingenioso como el que propone 'Decision to leave' reciba algún premio, sería lo más justo, pero dudo que tenga verdaderas opciones de ganar la Palma de Oro. En una edición donde el presidente de Ucrania participó en la ceremonia inaugural y el jurado subrayó su compromiso contra el fascismo, da la sensación de que se decantarán por un relato de fuerte crítica dirigida a la conciencia del público. Y 'Decision to Leave' es otra cosa: es puro cine de entretenimiento en NIVEL DIOS.