Festival de Cannes 2022: las grandes películas a tener en cuenta, la apasionante carrera por la Palma de Oro, la presencia belga y las apuestas españolas

Vuelve el Festival de Cannes en sus fechas habituales, al sol casi veraniego de la primavera de la Riviera francesa, después de la estival edición especial del año pasado y el parón del anterior, supuestamente ya de vuelta a lo más parecido a la normalidad (lo que sea que eso significa estos días).

Atrás quedaron los test diarios y las mascarillas obligatorias en lo que esperamos sea una edición segura, aunque probablemente más multitudinaria de lo que nos gustaría en estos tiempos post-pandémicos y, por primera vez en años de tradición, ¡sin bolsas festivaleras!

Una edición que, covid aparte, como la anterior, pinta gloriosa. Con Cronenberg, Kore-eda, Park Chan Wook, James Gray y nuestro Albert Serra a la cabeza de la competición oficial, rodeados de las autorías peculiares de cineastas como Kiril Serebrennikov o Ruben Östlund y los valores seguros como Cristian Mungiu o Claire Denis, auguramos un buen año de cine.

Como ya es costumbre, Juan Luis Caviaro y yo os tendremos informados de lo que se cuece en este festival de festivales con nuestras crónicas y en nuestros perfiles personales de Twitter (jlcaviaro y Sara_M_Ruiz). Mientras nos instalamos en la Croisette, organizamos los tickets y planificamos ese rompecabezas que es cada año cuadrar un programa a tope en el que queremos llegar a todo, arrancamos con nuestra lista de lo que más ganas tenemos de ver en Cannes 2022. ¡Bienvenidos!

‘Crimes of the Future’, David Cronenberg

Con un trailer espectacular que recuerda a lo mejor de la filmografía de Cronenberg, ‘Crimes of the Future’ es, probablemente, lo más esperado de esta edición de grandes nombres.

Protagonizada nada menos que por Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen, el canadiense vuelve con otra incursión en la ciencia ficción con una película que promete llevarnos a un futuro cercano en el que la Humanidad se habrá metamorfoseado para adaptarse a sus alrededores sintéticos. Las primeras imágenes apuntan a que será espeluznante y retorcida, y en Espinof le tenemos muchas ganas.

‘RMN’, Cristian Mungiu

En mi top personal siempre suele encontrar cabida la nueva ola de cine rumano. Uno de los que iniciaran estos nuevos cines en los primeros dosmiles con su aclamada '4 meses, 3 semanas y 2 días' (2007), siguiendo la estela de Cristi Puiu que reventaba Cannes dos años antes con ‘La muerte del señor Lazarescu’, es precisamente Cristian Mungiu, que vuelve a competición 15 años después de arrancarse la Palma de Oro y de probar suerte de nuevo en 2016 con ‘Bacalaureat’, que le valió entonces el Premio a Mejor Director. Poco sabemos de momento sobre este nuevo proyecto, que se espera en la estela de sus trabajos anteriores.

‘Broker’, Hirokazu Koreeda

Tras llevarse la Palma de Oro la última que vez desfilara por Cannes con la magnífica ‘Shoplifters’ (2018), el japonés vuelve después de ese extraño impasse francés de 2019 con Catherine Deneuve y Juliette Binoche, con otra sorprendente rareza, ‘Broker’.

De producción coreana y protagonizada por Song Kan-Ho (‘Parasite’, 2019, ‘Memories of a Murder’, 2003), lo nuevo de Koreeda nos recuerda a lo mejor de su filmografía, especialmente la citada Palma de Oro o su brillante ‘Like Father, Like Son’, en lo que parece otro acercamiento a uno de sus temas clave: el concepto de familia y sus relaciones. Esperadísima.

‘Decision to Leave’, Park Chan-Wook

Como somos muy fans del cine asiático, desde aquí celebramos efusivamente que Cannes siga reservando un espacio para el cine coreano, en este caso casi por partida doble.

Poco sabemos sobre el misterioso nuevo trabajo del director de ‘Oldboy’ (2003) y ‘The Handmaiden’ (2016), cuya escueta sinopsis se presenta como una historia detectivesca de investigación de un asesinato. Tanto su tráiler como ese poster tan sobrio ya nos tiene en vilo.

‘Tchaikovsky’s Wife’, Kiril Serebrennikov

La voz disidente del cine ruso actual y de lo más ecléctico que hemos visto últimamente. A competición por segundo año consecutivo después de su intervención desde su arresto domiciliario durante la última edición del Festival de Cannes en la que presentaba la delirante ‘Petrov’s Flu’. El director de la vibrante oda punk en blanco y negro ‘Leto’ vuelve al biopic músical, pero desde las antípodas, con su nueva obra titulada ‘Tchaikovsky’s Wife’.

‘Triangle of Sadness’, Ruben Östlund

La última incursión del cineasta sueco en la Croisette acabó con Palma de Oro y la opinión de prensa y público completamente dividida sobre su inabarcable ‘The Square’ (2017). Poco antes, en 2014, ‘Force Majeure’ (también conocida como ‘Tourist’), en la que el director ya mostraba su cáustico sentido del cinismo más retorcido, se alzaba con el Premio del Jurado de Un certain regard. Con esta trayectoria, lo nuevo de Östlund promete otra de esas miradas ácidas tan características del cine nórdico sobre la sociedad actual.

‘Holy Spider’, Ali Abbasi

Una vez recuperados de la conmoción de su anterior y multipremiada ‘Border’, segundo largometraje que no sólo se coronaba ganador de Un certain regard en 2018, sino que también se hacía con una nominación a los Oscar, el cineasta danés de origen iraní, da el gran salto a Sección Oficial con una historia aparentemente dramática que también insinúa ciertos elementos fuera de lo común.

Con poco más que un llamativo póster, un clip y su misterioso título, sabemos que el cineasta se traslada ahora a Irán con una historia de intriga en la que se investigará los crímenes de un asesino en serie apodado "Spider Killer".

Los belgas: Lukas Dhont a competición, el regreso de Felix Van Groeningen y los fichajes de Marvel

Pensar en cine belga suele traer únicamente un nombre a la cabeza: los hermanos Dardenne. Como cabía esperar, Cannes reserva una vez más un espacio en Oficial a los hermanos de Liège, que prometen volver a la alfombra roja con su cine social, pero sin embargo nos gustaría destacar la división flamenca, cuya selección nos sorprende y nos fascina a partes iguales.

Lukas Dhont, jovencísimo cineasta gantés, daba la vuelta al mundo reventando críticas y premios en 2018 con ‘Girl’, su debut en el largometraje que además le valió la Cámara de Oro en Cannes. Su segunda película, ‘Close’, llega ahora a lo más alto con su entrada por la puerta grande en la categoría reina del festival, a competición nada menos que con un buen puñado de los pesos pesados del cine internacional y nos genera mucha curiosidad.

Además, entre los títulos anunciados a posteriori, encontramos el regreso del también gantés Felix Van Groeningen que, hasta la fecha, no ha conseguido remontar el éxito de su aclamada nominada al Oscar ‘Alabama Monroe’ (‘The Broken Circle Breakdown’, protagonizada por la omnipresente Veerle Baetens). Tras el descalabro de la terrible ‘Belgica’ y la tibia acogida de su debut americano ‘Beautiful Boy’, con Steve Carell y Timothée Chalamet, Van Groeningen reaparece con ‘Le Otto Montagne’, una película de gran producción coproducida con Italia, rodada en la zona fronteriza del Valle d'Aosta y en italiano.

Como dato curioso, tanto Lukas Dhont como Felix Van Groeningen trabajan con el mismo productor desde sus inicios, Dirk Impens (Menuet), este año de forma bastante extraordinaria doblemente a concurso. Desde el punto totalmente opuesto, el dúo de moda del cine comercial belga, Adil El Arbi & Bilall Fallah se estrenan en Cannes en una sección fuera de competición y a priori más gamberra y menos encorsetada.

De la Bruselas suburbial de ‘Black’ (2015) y ‘Patser’ (‘Gangsta’, 2018) al Hollywood de ‘Bad Boys For Life’, ‘Ms Marvel’ y en breve también ‘Batgirl’, aterrizan ahora en una nueva subsección apodada Midnight Screenings, con su nueva película de producción belga, ‘Rebel’, acompañando nada menos que al bizarrísimo Quentin Dupieux, el actor coreano Lee Jung-Jae (protagonista de ‘El juego del calamar’) y el americano Brett Morgen, que presenta en esa sección un documental sobre David Bowie.

Entre screenings especiales y secciones paralelas

Como viene siendo costumbre en las últimas ediciones, a la habitual veintena de películas a competición en Sección Oficial se le añade otro buen puñado de extras entre secciones no competitivas como Cannes Premieres, Special Screenings y ahora también Midnight Screenings.

Entre lo más destacado de ésta última se encuentra lo nuevo del estrambótico Quentin Dupieux, que se une a la fiesta con otra comedia del absurdo cuya traducción literal es fumar hace toser (‘Fumer fait tousser’) y que augura otra historia chaladísima de las suyas. También fuera de competición, el aclamadísimo George Miller presenta ‘Three Thousand Years of Longing’, protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton, y de la que poco sabemos de momento, pero que ya se encuentra entre lo más cotizado entre los asistentes de prensa.

También la sección trampolín Un certain regard aparece en esta edición repleta de apetecibles propuestas de cineastas menos conocidos de alrededor del mundo. Mientras indagamos entre la avalancha de títulos, destacamos el nuevo trabajo del islandés Hylnur Pálmason, ‘Godland’, que ya sobresalía desde Semana de la Crítica hace un par de años con la aclamada ‘A White, White Day’, protagonizada por la estrella del cine islandés Ingvar Sigurdsson.

Desde la periferia, Quincena de los realizadores y Semana de la crítica se presentan también este año como una buena alternativa a la oficialidad a competición, con una selección que recoge algunas de las voces autorales más selectas del momento, entre las que destacamos la de la francesa Mia Hansen-Løve que sólo un año después de competir en Oficial con su ‘Bergman Island’ presenta nueva película en Quincena, ‘One Fine Morning’, protagonizada por la gran estrella de Cannes de los últimos años, Léa Seydoux.

El cine español que acude a Cannes 2022

Encabezando la Sección Oficial, Albert Serra, que ya presentara su última película a competición en Un Certain Regard en 2019, da el salto a la categoría reina con su nuevo film ‘Bora Bora’, también conocida como ‘Tournement sur les îles’. Una producción española en francés, que cuenta con el apoyo de ARTE France y promete ser uno de los focos de atención de este año.

Situada en la Polinesia Francesa, la sinopsis de ‘Bora Bora’ nos muestra la historia de una escritora francesa que regresa a su país, donde acepta un trabajo como traductora para un embajador con el que inicia una extraña atracción amorosa, que evolucionará hasta convertirse en una historia de cinismo sobre la política internacional, donde el interés y el romanticismo entran en conflicto.

Con esta sinopsis y la filmografía de Serra, ‘Bora Bora’ es claramente uno de nuestros puntos de interés de esta edición, que además cuenta con un buen puñado de nombres españoles repartidos entre las diferentes secciones.

También en oficial, pero dentro de esos pases especiales no competitivos, entre los títulos repescados a última hora, se colaba lo último de Rodrigo Sorogoyen, ‘As Bestas’. Un thriller rural coescrito con su colaboradora habitual, Isabel Peña, y protagonizado entre otros por Luis Zahera, que pinta muy prometedor.

La otra gran promesa de la competición de este año es la debutante Elena López Riera, internacionalmente aclamada hasta la fecha en su faceta documental y que se estrena a lo grande con su primer largometraje de ficción, ‘El agua’, en Quincena de Realizadores. Protagonizada por la siempre enorme Bárbara Lennie, y basada en una historia con elementos fantásticos de la tradición del Levante español, la alicantina también opta a la Cámara de Oro con su ópera prima.

Completan la comitiva española los cortometrajes ‘Cuerdas’, de Estíbaliz Urresola Solaguren, y la coproducción ‘I Didn’t Make it to Love Her’, dirigida por Anna Fernández de Paco, ambos trabajos a competición en Semana de la Crítica. Además, fuera de la programación oficial, en la sección paralela ACID, organizada por la Asociación de Directores Franceses, encontramos el largometraje ‘Polaris’, una coproducción entre Francia y Groenlandia dirigida por la española Ainara Vera.