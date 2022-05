"Estoy seguro de que habrá abandonos a los cinco minutos". David Cronenberg caldea el estreno de 'Crimes of the Future' en Cannes

David Cronenberg está seguro de que las escenas de cirugía en 'Crimes of the Future', van a crear polémica. Su primer largometraje en ocho años le devuelve a sus raíces de body horror con Viggo Mortensen y Léa Seydoux interpretando a artistas quirúrgicos que muestran públicamente la metamorfosis de los órganos humanos en performances de vanguardia.

Con la polémica por delante

En la película, una investigadora del Registro Nacional de Órganos (Kristen Stewart) está convencida de que los trasplantes de órganos conducirán a la siguiente fase de la evolución humana. 'Crimes of the Future' se estrena en Cannes este mes de aparecer en Estados Unidos el 3 de junio y Cronenberg tiene claro lo que va a ocurrir y comentó a Deadline:

“Espero abandonos en Cannes, y eso significa mucho para mí. Hay algunas escenas muy fuertes. Quiero decir, estoy seguro de que tendremos abandonos en los primeros cinco minutos de la película. Estoy seguro de eso. Algunas personas que han visto la película han dicho que creen que los últimos 20 minutos serán muy duros para la gente y que saldrán de la sala. Un tipo dijo que casi tuvo un ataque de pánico. La gente siempre sale y los asientos rechinan mucho cuando te levantas, porque los asientos se pliegan hacia atrás y golpean el respaldo del asiento. Entonces, escuchas clack, clack, clack”.

Cronenberg escribió el guion hace más de 20 años y lo revisó durante la cuarentena de COVID-19 y descubrió que el futuro es aún más horrible ahora que entonces. Cronenberg cambió el título, tomando prestado de su película de 63 minutos de 1970; sin embargo, las dos obras no están relacionadas:

“Será la primera vez que la veré con una audiencia que sabe muy poco sobre la película y, por lo tanto, me reiré donde creo que deberían estar o no. Por supuesto, también está la cuestión del idioma y los subtítulos, etc., pero los espectadores franceses que han visto la película, sin duda, captan el humor. Gran parte del humor se deriva del diálogo, por lo que necesita saber cuál es el diálogo para captar el humor. Pero, sí, como todas mis películas, es divertida. Es una película divertida”.

Cronenberg estrenó 'Crash' en el festival en 1996, pero ahora encuentra bastantes diferencias:

“Por un lado, realmente no hay sexo en la película. Quiero decir, hay erotismo y hay sensualidad, pero por supuesto, parte de lo que dice la película, y uno de los personajes lo dice muy directamente, es que la cirugía es el nuevo sexo. Si aceptas eso, entonces, sí, hay sexo en la película, ¡porque hay cirugía! Entonces, la gente podría desanimarse por eso. Pueden sentirse asqueados hasta el punto de querer irse, pero eso no es lo mismo que estar indignados como en 'Crash'. Sin embargo, no tengo ni idea de lo que realmente va a pasar. Supongo que esa es la descripción de esta película: atraerá o repelerá a la gente”.

“Mi comprensión de lo que es extremo, lo que es demasiado violento, lo que es demasiado sexual, realmente tiene que ver con el tono de la película, dentro del mundo de la película. Ese es mi ámbito. Ahí es donde estoy operand. Ahora, una vez que hayas hecho eso, puedes hacer que los distribuidores digan: ‘No puedo distribuir esta película en mi país’, porque es demasiado esto o es demasiado aquello. Y en ese momento, dices: 'Bueno, está bien, qué mal. No puedes verlo. Esta bien.'"

Sobre la censura, el director de 'La mosca' asegura:

“Quiero decir, hay tantos enfoques de censura en todo el mundo, sutiles y no sutiles, que te volverías loco. Quiero decir, si tomas en serio toda la censura posible, no dirás una palabra. no puedes hablar La forma en que el movimiento #MeToo puede usarse como una herramienta de censura, por ejemplo, es un nuevo enfoque, un pequeño arabesco nuevo sobre la censura, y se usa políticamente de esa manera o se resiste como un movimiento de censura en lugar de un movimiento de algún tipo de liberación. Entonces, involucras todas estas complejidades. Una vez más, es mejor que lo ignores, y luego recibes los golpes, quiero decir, estás ahí afuera. Eres muy vulnerable. Te estás exponiendo como artista. Parte de lo que haces es exponerte y, por lo tanto, eres susceptible a todo tipo de críticas, ira, indignación y todo lo demás”.