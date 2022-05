Festival de Cannes 2022: los crímenes del futuro recuperan la reflexión de David Cronenberg sobre el cuerpo humano y el placer

Hablábamos de George Miller pero hay un regreso aún más esperado en la 75ª edición del Festival de Cannes: David Cronenberg. El canadiense presenta nueva película 8 años después de 'Maps to the Stars' y lo hace directamente en la Sección Oficial por 6ª ocasión. Solo con 'Crash' ha recibido un galardón (Gran Premio del Jurado) hasta ahora.

No creo que 'Crimes of the Future' tenga verdaderas opciones de ganar la Palma de Oro pero sería un justo reconocimiento a uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas. Sin ir más lejos, la última triunfadora del certamen, 'Titane' de Julia Ducournau, no habría existido sin la obra de Cronenberg (una relación que ha molestado a Viggo Mortensen).

Un remix del cine de Cronenberg

Desde su título, 'Crimes of the Future', ya usado por el director en uno de sus primeros trabajos, nos encontramos con una película 100% Cronenberg que recicla sus temas y obsesiones principales. En cierto modo, es una puesta al día de las historias que ha ido contando todo este tiempo, dejando claro que en esencia sigue siendo el mismo creador a sus casi 80 años.

La película nos lleva a un futuro extraño y decadente donde la humanidad ha logrado exterminar el dolor, tiene mayor control sobre sus órganos internos y experimenta con ellos como si fuera un material para la expresión personal y artística. La trama que sirve de excusa para avanzar los hechos es la aparición de una secta que persigue la evolución del ser humano. Un asunto turbio vinculado a una peligrosa actividad criminal...

Todo suena similar a ideas e historias que Cronenberg ya ha planteado antes, en especial 'Videodrome', 'El almuerzo desnudo', 'Crash' y 'eXistenZ' (que ya era una versión actualizada de 'Videodrome'). Pero en esencia, el canadiense sigue hablando del gran tema de su filmografía: la transformación del ser humano. Aquí vuelve a jugar con las posibilidades de la carne y cómo, en definitiva, estas variaciones provocan la creación de una nueva identidad, o incluso una mutación física del individuo, así como la búsqueda de nuevas formas de placer.

'Crimes of the Future': la cirugía es el nuevo sexo

Para contarnos sus nuevas reflexiones, el cineasta repite por cuarta vez con Viggo Mortensen, a quien ya podemos considerar un alter ego idealizado del director; por cierto, la estrella encarna un personaje que parece una revisión de otro que hizo previamente (ya lo descubriréis cuando veáis el film). Junto a Mortensen destacan los nombres de Léa Seydoux y Kristen Stewart, formando un triángulo de lo más estimulante.

El gran problema de 'Crimes of the Future' está en un guion demasiado dialogado, redundante y estático, que al estar acompañado de una puesta en escena algo plana y una narración pausada, asfixia los conceptos visuales más interesantes de Cronenberg, que como ya he dicho, tampoco es que aporte nada realmente nuevo a lo ya ofrecido previamente. Creo que sobra charla y falta sugerencia.

Quizá la razón sea tan sencilla y triste como el deterioro natural de un autor que no puede evitar repetirse. Adelantó que habría escándalo y abandonos en Cannes pero yo no vi a nadie abandonar su butaca. Hemos visto cosas mucho más fuertes... En todo caso, y pese a los aspectos menos inspirados, 'Crimes of the Future' es un perverso y jugoso relato con esencia de noir que contiene más que suficientes alicientes para disfrutar de otra obra de Cronenberg. E imagino que fuera del marco del festival, en un largo año de cine, puede quedar como uno de los estrenos más excitantes de 2022.