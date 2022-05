"No es como un videoclip largo": Viggo Mortensen defiende 'Crash' frente a 'Titane'

Viggo Mortensen y David Cronenberg vuelven a colaborar tras 'Un método peligroso' en 2011. Actor y director han pasado por el Festival de Cannes, donde presentan su nuevo proyecto en común: 'Crimes of the future'. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el actor ha comentado su experiencia con el director así como ciertas similitudes entre una de sus cintas más icónicas y uno de los filmes de terror más importantes del año pasado.

Accidentes vs titanio

Hablando sobre Cronenberg, con quien coincidió por primera vez en 2005, en 'Una historia de violencia', se le preguntó a Mortensen si pensaba que 'Crimes of the future' iba a tener una respuesta similar que la controvertida última ganadora de la Palma de Oro en Cannes: 'Titane' de Julia Ducournau (de la que 'Crash' es una de las referencias principales, de hecho).

"Puede ser. Pero fue 'Crash' la que causó un gran escándalo muchos años antes (...) En mi opinión, y sin ánimo de ofender a la directora de 'Titane', 'Crash' está bastante por encima de esa película porque no se queda solo en causar un impacto superficial o mostrar imágenes poco convencionales. Hay una historia debajo de todo eso y una verdadera exploración de personajes en 'Crash', mucho más que en 'Titane', en mi opinión".

El actor extiende su opinión a lo nuevo de Cronenberg: "Tanto en 'Crimes of the future' como en 'Crash' conoces a los personajes, están completamente realizados y tienen motivaciones. Son un misterio pero reales al mismo tiempo. No se trata de un videoclip largo".

Sobre si lo nuevo de Cronenberg tendrá en el festival una buena acogida, Mortensen opina: "Es imposible adivinarlo, Cannes puede ser impredecible.(Cronenberg) ha estado muchas veces aquí pero no creo que se le haya dado el reconocimiento que merece. Aunque si a la gente le gustó 'Titane' y disfrutaron de los desafíos que planteaba, no veo por qué no va a estar igual o incluso más interesada en esta película".

'Crimes of the future' aún no tiene fecha de estreno en España, aunque seguramente se exhibirá a lo largo de 2022.