14 mujeres cineastas a las que no conviene perder la pista

Con la mirada puesta en las próximas citas festivaleras, y pasada ya la temporada de premios, ante el ninguneo de los Premios Óscar hacia el talento femenino, cada vez más presente y activo, aprovechamos en el Día de la Mujer para rescatar algunos de los nombres de cineastas más destacadas de la actualidad. 14 mujeres de cine a las que seguir la pista.

Julia Ducournau

Una de las exponentes del cine de terror independiente de los últimos años. La directora de 'Crudo' ('Grave', 2016), firmaba un impresionante debut que situaba el género en primera línea del festival de Cannes, donde competía en la Semana de la Crítica.

Seguida de una envidiable carrera festivalera donde se alzaba con premios a mejor dirección como el del certamen de cine fantástico de Austin o el de Sitges, que la elegía como mejor directora revelación, la francesa se coloca ante todas las miradas como un nombre al que no perder de vista.

Mia Hansen-Love

Esta autora deslumbraba en 2014 con una apasionante película sobre la escena de la música electrónica parisina de los 90 en 'Eden', con la que levantó pasiones con su peculiar retrato de, entre otros, los Daft Punk.

Seguida en un tono completamente diferente por 'El porvenir' ('L'avenir', 2016), una estupenda reflexión existencial protagonizada por Isabelle Huppert y Roman Kolinka, que también protagonizara su más reciente película 'Maya' (2018). La francesa no ha parado de rodar y prepara ahora nueva película cuyo estreno se prevé para el año que viene, 'Bergman Island'.

Alice Rohrwacher

Originaria de la Toscana, esta directora extrae de manera magistral la esencia del ambiente rural italiano, donde introduce un toque mágico que genera lo que casi podría considerarse un subgénero cruce entre el realismo más feroz y el cine fantástico.

Su último gran éxito, 'Lazzaro feliz', aclamadísima película casi ya de culto, es una muestra de este estilo totalmente autoral que ya introducía unos años atrás en su magnífica 'El país de las maravillas', con la que ya entonces conseguía el Gran premio del jurado de Cannes en 2014.

Sacha Polak

Holandesa con tres largometrajes a la espalda, esta autora conmocionaba a la competencia en Sundance y Rotterdam este mismo año con su magnífica 'Dirty God', en la que sigue muy de cerca a una jovencísima madre que se recupera de las secuelas de un brutal ataque machista de su ex que la rociaba con ácido, marcándola físicamente de por vida.

Un trabajo de enorme sensibilidad a la par que crudeza con una fantástica actriz debutante, Vicky Knight, a su vez marcada por las quemaduras de un incendio que sufrió en su infancia. A pesar de que Polak se confiesa indecisa sobre sus próximos pasos como cineasta, sin duda es una de esas carreras a las que seguirle la pista.

Hanne Phlypo

Productora belga de casi una veintena de títulos documentales, entre los que destacan aclamados éxitos festivaleros de toda índole, fuertemente marcados por una visión autoral y artística. Con sus dos últimos documentales, 'By the Name of Tania' y 'Transnistra', a competición en las más recientes ediciones de Berlín y Rotterdam, respectivamente, esta productora muy prolífica encadena una estupenda racha de éxitos que ya abriera en 2014 con 'Waiting for August', ganador del mejor documental internacional en Hot Docs y Karlovy Vary, y nominado a los European Film Awards.

Maren Ade

Por 'Toni Erdmann', esta autora fue enormemente aclamada al frente de la dirección de la película europea que se convirtió en una de las grandes sensaciones de 2016. Con un remake americano en marcha, y tras arrasar con todos los premios de la temporada, la alemana parece que ha aparcado temporalmente la dirección para continuar su carrera al frente de la disciplina con la que encadena más de un treintena de títulos en su poder, la producción. Una visión muy particular del cine europeo a la que seguir de cerca.

Carla Simón

Una excelentísima carrera acompaña a esta cineasta catalana, que con su apasionante debut en el largometraje, 'Verano 1993' ('Estiu 1993'), arrasaba de manera emocionante dentro y fuera de casa. Desde que arrancara en Berlín, donde conseguía nada menos que el premio a la mejor opera prima y además el gran premio del jurado de la sección Generation Kplus, este proyecto personal no ha parado de recibir reconocimiento, tanto de crítica como de público, lo que la sitúa como una de las autoras independientes más taquilleras de los últimos años en España.

Su nuevo proyecto, 'Alcarràs', aún en fase de desarrollo, se erigía de nuevo con el apoyo de Berlín, al coronarse vencedora del mercado de coproducción en su más reciente edición y cuenta además con el respaldo de festivales y foros tan importantes como el Torino Film Lab y la Cinéfondation de Cannes.

Clara Roquet

Con una destacada trayectoria como guionista, con títulos destacados internacionalmente como 'Petra' de Jaime Rosales, que competía en la pasada edición del Festival de Cannes, y '10.000km' y 'Els dies que vindran' de Carlos Marques-Marcet, éste último a competición en el próximo Festival de Málaga, Roquet trabaja ahora en su primer largometraje en la silla de directora.

Tras un estupendo debut en el formato cortometraje con 'El adiós' y 'Les bones nenes', la cineasta prepara la que, sin duda, será una de las óperas primas más esperadas en el panorama español actual.

Gris Jordana

Precedida por un amplio trabajo en el departamento de cámara, que abarca una numerosa lista de títulos de todo tipo, Jordana se sitúa como una de las directoras de fotografía más prometedoras de su generación.

Responsable de la imagen de los dos cortometrajes de Clara Roquet a la dirección y en estrecha colaboración con la cineasta Liliana Torres, de la que también firma su debut 'Family Tour' y su más reciente documental 'Hayati: My Life', Jordana trabaja en varios de los títulos de la temporada, como la serie de Pau Freixas e Ivan Mercadé 'Benvinguts a la família' o el largometraje que abrirá la próxima edición del Festival de Málaga, 'Taxi a Gibraltar', protagonizado por Ingrid García-Jonsson y Dani Rovira.

Belén Atienza

Con una trayectoria muy ligada a la del cineasta Juan Antonio Bayona, al que acompaña desde sus orígenes en el largo, esta productora ha conseguido colocar su nombre en lo más alto de la lista de créditos, nada menos que junto al del gran Steven Spielberg, con su último trabajo, 'Jurassic World: El reino caído'.

Uno más en una larga lista de producciones que trasciende más allá de su trabajo con Bayona, con proyectos altamente internacionales y de gran aparataje como 'El laberinto del fauno' de Guillermo Del Toro, u 'Open Windows' de Nacho Vigalondo.

Beatriz Bodegas

Con un par de créditos interesantes y algo atípicos, como 'La vida inesperada' de Jorge Torregrossa, en la que trasladaba la trama y la producción a un barrio neoyorquino, esta productora da el gran salto respaldando el debut en la dirección de Raúl Arévalo, 'Tarde para la ira', con el que conseguía colarse a competición en Venecia, donde comenzaría una larga racha de nominaciones y premios.

Un gran éxito al que seguiría un nuevo descubrimiento en la dirección, el del director Jota Linares, con quien ya estrenaba 'Animales sin collar' y que ahora compite en el Festival de Málaga con su nuevo trabajo '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', protagonizado por Pol Monen, Jaime Lorente, Andrea Ros y María Pedraza.

Cristina Gallego

Productora colombiana con un buen número de películas a sus espaldas, entre las que destacan 'Demonios tus ojos' de Pedro Aguilera, con la actriz Ivana Baquero, y 'El abrazo de la serpiente', de Ciro Guerra, enormemente aclamada por crítica y público tras su paso por Cannes y que también le supuso una nominación al Óscar.

Junto a éste último, Gallego daba el año pasado un paso al frente en el que sería su debut en la dirección, en la también reconocida 'Pájaros de verano', a concurso en el Festival de Locarno. A falta de más noticias sobre sus siguientes proyectos, como directora o productora, en cualquier caso es una de esas cineastas a las que seguirle la pista.

Greta Gerwig

Con una trayectoria tan peculiar como impecable en la que combina la interpretación de una lista interminable de créditos como 'Mistress America' o 'Maggie's Plan' con la escritura de guión, esta norteamericana todoterreno se lanzaba a la dirección con 'Lady Bird', con la que además consiguió la hazaña de colarse entre las nominadas al Oscar a mejor dirección y mejor película.

Con un trabajo especialmente destacable en su colaboración con el también director Noah Baumbach, con el que co-escribe el guión de 'Frances Ha', en la que también interpreta de forma brillante a su protagonista, la actriz, guionista y directora no ha parado de crecer en los últimos años y en estos momentos se encuentra inmersa en la producción de una adaptación de 'Mujercitas' que se espera para finales de año.

Chloé Zhao

Escritora, directora y productora de sus propias películas, esta cineasta china afincada en Estados Unidos es sin duda una de las voces revelación del momento. Con un debut que estrenó en Sundance en 2015, 'Songs My Brothers Taught Me', el gran éxito le ha llegado recientemente con la aclamada 'The Rider', con la que recorría el mundo en una estupenda campaña de premios y nominaciones, entre los que destaca el triunfo en los Gotham Awards, que sin embargo fue completamente ninguneada en la pasada edición de los Premios Oscar.

Actualmente trabaja en su siguiente largo, 'Nomadland', que de nuevo produce, escribe, dirige, y se espera para el próximo año, con Frances McDormand liderando el reparto.