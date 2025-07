Han pasado 4 años, pero 'Black Clover' por fin confirma su regreso. La temporada 5 del anime ya está en marcha para continuar la aventura de Asta

En los últimos años en Studio Pierrot han ido pillando carrerilla con el regreso de 'Bleach' y los nuevos episodios de 'Naruto' que tienen en marcha. El estudio ha andado muy ocupado y una de sus "bajas" más sonadas ha sido 'Black Clover', que tras terminar la emisión de su cuarta temporada llevaba en un hiato indefinido desde 2021.

Hora de volver a abrir el grimorio

Sí que es cierto que en 2023 se estrenó la película 'Sword of the Wizard King', pero no es una película canon ni continúa de la trama del anime principal. Así que si seguíamos pendientes por ver cómo sigue la historia de Asta, 'Black Clover' nos tenía en vilo desde hace cuatro años.

Parece que según el manga original de Yuki Tabata se acerca poco a poco a su final, en Pierrot ya se van preparando para retomar la adaptación a anime y se ha confirmado que la nueva temporada de 'Black Clover' está en marcha. Como recogen desde AnimeHunch, ya se han producido algunas filtraciones del número 32 de la revista Weekly Shonen Jump, en la que se puede ver el anuncio.

El regreso de 'Black Clover' también viene con un gran cambio: a partir del anime se emitirá por temporadas. Y es que aunque técnicamente el anime está dividido en cuatro temporadas, una por cada año de emisión, en realidad la serie se emitía de manera continúa y terminó arrastrando bastante relleno.

Así que parece que desde Pierrot están decididos a seguir adelante con su política de realizar animes más cortos pero de mejor calidad. Con 'Bleach: Thousand-Year Blood War' les ha salido de miedo, y ahora que la historia de Ichigo ya está llegando a su final, 'Black Clover' es una opción ideal para continuar en esa línea.

Ahora bien, por ahora no hay fecha de estreno para el regreso de 'Black Clover', por lo que nos va a tocar seguir esperando un poco más. Quizás podamos apuntar a un estreno de cara a la segunda mitad de 2026, pero habrá que estar pendiente a ver si durante la Anime Expo o los próximos meses se termina de confirmar algo.

