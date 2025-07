Netflix se acaba de cargar dos series tras solo una temporada. La cancelación que me ha dolido es la de esta estupenda comedia de misterio

Cuando el río suena, agua lleva y cuando no, también es preocupante. Y es que la sequía de noticias de series no suele ser buena señal sobre todo cuando hablamos de Netflix. La plataforma se acaba de cargar dos de sus estrenos de este año tras tan solo una temporada. Y, en lo personal, ha habido una que me ha dolido.

Las elegidas han sido, la verdad, como la noche y el día en cuanto a calidad: el drama médico 'Pulso' (Pulse) y la comedia de misterio 'La residencia' (The Residence). Ambas series con unos datos relativamente buenos según las métricas de Netflix pero que no han supuesto los bombazos que esperaban. Sobre todo en el caso de la serie médica, que tenía ciertas ganas de coger al público de 'Anatomía de Grey' y similares.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Pulso de asesinato

Ambientada en un hospital de un Miami a punto de ser sacudido por un huracán, la serie seguía a una residente que la ascienden imprevistamente cuando suspenden al jefe de residentes. Todo esto en lo que se descubre el romance ilícito entre ellos. Protagonizada por Willa Fitzgerald y Colin Woodell, la serie no funcionó ni para público ni crítica, por lo que no creo que se la vaya a echar de menos.

Sin embargo, la que sí que me hubiera gustado ver una continuación (aunque habría que haber visto cómo lo hacían para no repetirse) era 'La residencia'. Protagonizada por Uzo Aduba, la serie nos llevaba a un asesinato en plena cena de estado en La Casa Blanca y nos movíamos en una suerte de "los de arriba y los de abajo" viendo los tejemanejes, relaciones y rencillas entre ujieres, camareros, cocineros, políticos, diplomáticos y Kylie Minogue.

Más en la línea de 'Puñales por la espalda' que de otras comedias de misterio como 'The Afterparty' (aunque también tiene sus cosas), la serie lograba hacer que cada uno de los miembros del reparto tengan su momento de gloria con personajes desternillantes, situaciones de ver para creer (todo lo del tercer hombre) e incluso una tremenda "proxy" del espectador (la congresista interpretada por Eliza Coupe).

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Una de las mejores series de misterio y aventuras que ha habido en televisión