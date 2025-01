157 sospechosos y un cadáver en La Casa Blanca. La nueva serie de Shondaland tras 'Los Bridgerton' promete un delicioso misterio con su tráiler

Reconozco que no me esperaba que la próxima serie de Shondaland para Netflix tras 'Los Bridgerton' me interesase tanto pero es que soy de los que no se pueden resistir a una propuesta de noche de misterio y asesinato. La plataforma ha presentado el tráiler de 'La residencia' (The Residence), que llegará el 20 de marzo.

Como veis, la productora regresa a La Casa Blanca siete años después del final de 'Scandal'. Eso sí, como podemos ver el tono es completamente distinto al de la serie protagonizada por Kerry Washington. Y es que la propuesta del creador Paul William Davies nos va a sumergir en un caso de asesinato en la presidencial mansión.

De esta manera, Uzo Aduba protagoniza la serie como Cordelia Cupp, una excéntrica detective que deberá resolver un misterioso asesinato ocurrida durante una cena de estado. Nada fácil porque en el lugar había un total de 157 personas y no parece haber un sospechoso claro.

Puñales por la Casa Blanca

Junto a Aduba, 'La residencia' cuenta en su reparto con Randall Park, Giancarlo Esposito, Susan Kelechi Watson, Jason Lee, Ken Marino, Edwina Findley, Isiah Whitlock Jr., Mary Wiseman y Dan Perrault, entre muchísimos otros.

La serie está inspirada en el libro de Kate Andersen Brower 'The Residence: Inside the Private World of the White House', que cuenta el día a día de los trabajadores (de mayordomos a jardineros y porteros) de La casa Blanca. Algo que fue cogido por Paul Williams Davies para presentar una historia de "arriba y abajo" con asesinato incluido.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2024