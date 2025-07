Clint Eastwood estuvo a punto de interpretar a uno de los mayores villanos de Batman, pero cambiaron de opinión en el último minuto

Cuando Clint Eastwood empezó a actuar en 'Látigo' ('Rawhide'), era un Don Nadie que cobraba apenas 750 dólares por episodio. 217 episodios y siete años después, la serie se había convertido en un éxito tan grande que recibió 119.000 dólares por episodio a modo de indemnización por despido. El actor lo había dado todo, trabajando 12 horas al día y sin descanso, rodando temporadas interminables de hasta 31 episodios. Era 1964, estaba preparado para mover ficha y solo tenía un problema: no sabía cómo.

Las dos caras de Eastwood

Por suerte, el co-protagonista de 'Látigo', Eric Fleming, tuvo a bien dar su nombre como protagonista de una peliculilla que a él no le interesaba hacer: Eastwood cobró 15000 dólares, se mudó a España tres meses y dio vida por primera vez a El Hombre Sin Nombre en 'Por un puñado de dólares'. Ya sabemos lo que pasó después, ¿verdad? El problema ahora, con una fama muy bien ganada, era otro: quería, como fuera, salirse del poncho y convertirse en un actor polivalente.

Por eso llegó a plantearse muy en serio (de hecho, según algunos medios de la época, se dio por hecho) interpretar a uno de los villanos recurrentes de una serie que por aquel entonces iba a desatar una auténtica Bat-manía. Por supuesto, me refiero al 'Batman' de 1966, en el que Eastwood iba a tener el papel de Dos Caras, o lo que es lo mismo, Harvey Dent. Sin embargo, el personaje nunca llegó a aparecer, y no es, desde luego, porque no lo intentaran.

De hecho, incluso llego a haber un guion escrito por Harlan Ellison, uno de los mejores autores de ciencia-ficción de la historia. Eso sí, el personaje sería muy distinto a su homónimo comiquero: no sería el Abogado de Distrito de Gotham, sino un reportero que acababa con una terrible cicatriz en un lado de su cara después de que le explotara un foco. Sin embargo, en la cadena tuvieron miedo de que el personaje diera miedo a los niños del público y rompiera el ambiente divertido del resto de la serie, así que decidieron desechar el episodio en el último momento.

Más adelante volvieron a planteárselo, durante una tercera temporada que estaba ya en pleno declive, pero la cancelaron antes de que pudieran llevarla a cabo. Por aquel entonces, Clint Eastwood ya había protagonizado películas alejadas del western como 'La jungla humana' o 'El desafío de las águilas', y no parece que fuera a rebajarse a hacer un cameo en 'Batman'. Las bat-oportunidades, al fin y al cabo, solo pasan una vez en la vida.

Finalmente, en 2015, se hizo una versión libre en versión cómic de este "episodio perdido" (sin la cara de Eastwood) y en 2017 pudimos también ver otra adaptación, como película de animación, titulada 'Batman vs Dos Caras'. Sin embargo, el actor y director no quiso tener nada que ver con su leyenda negra, y le cedió el sitio a William Shatner. De hecho, el diseño del villano esta vez sí que se parecía a él en sus primeros años al frente de 'Star Trek'. Al menos a alguien le alegró el día.

