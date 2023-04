¿Batman con 70 años? Clint Eastwood lo intentó antes que Michael Keaton

Es el Señor de la Noche. El Caballero Oscuro que atormenta a los criminales de Gotham. Es... aparentemente, Clint Eastwood. Sí, el mítico actor y director estuvo en la lista de Hollywood para ser Bruce Wayne después del fiasco de 'Batman y Robin': una de esas historias en las que daríamos lo que fuera por mirar si salió a la luz en Tierra-2.

Venga, alégrame la noche

Todos sabemos lo que pasó tras la cuarta parte de 'Batman', que retomaba el espíritu camp de la serie de los 60 con una calidad, digamos, peculiar. Los bat-pezones, la bat-tarjeta de crédito, el guion a su propio ritmo. Contra lo que se suele pensar, no hizo perder dinero al estudio, pero sí asustó lo suficiente como para marcar el punto y final del Señor de la Noche durante ocho años, hasta que Christopher Nolan le hizo justicia con 'Batman Begins'. Eso sí, Warner no se rindió buscando nuevas maneras de traer al personaje a la vida de nuevo.

Y uno de los proyectos que más resonaron entre los fans fue 'Batman: DarKnight', que, según se dice, hubiera sido todo lo contrario que la despreocupada cinta de Joel Schumacher. De hecho, contaba la historia de Dick Grayson como prisionero del Espantapájaros, que hacía experimentos en su cuerpo. Pero, al mismo tiempo, Paul Dini, uno de los nombres clave en la historia del Hombre Murciélago (entre muchos otros logros, creador de Harley Quinn para 'Batman: La serie animada'), preparaba otra película del héroe exactamente opuesta a George Clooney, protagonizada por un superhéroe ya marchito.

Dini fue el encargado de llevar a la gran pantalla la fabulosa serie de animación 'Batman del futuro' (más conocida como 'Batman Beyond'), que duró 52 episodios entre 1999 y 2001 y contaba la historia de un Bruce Wayne entrado en años ayudando a un nuevo Batman. En Warner no paraban de dar palos de ciego tratando de encontrar el enfoque adecuado. ¿Por qué no un héroe anciano? Y ya puestos, ¿quién mejor para interpretar a un superhéroe anciano que Clint Eastwood?

Hay que tener en cuenta que por la época en la que se planteaba la adaptación, Eastwood tenía ya 70 años y venía de dirigir 'Space cowboys', demostrando su pleno estado de forma. De hecho, en años posteriores hizo 'Mystic River' y 'Million dollar baby'... pero nunca veríamos ni rastro del superhéroe enmascarado. Y no es que el proyecto de 'Batman Beyond' quedara metido en un cajón: antes de que James Gunn y Peter Safran se hicieran con la empresa, se dice que había un proyecto de resucitarla pero protagonizada por... Michael Keaton. Bat-círculo cerrado.

En Espinof | Crisis, mitos y luchas estelares: cómo el Universo DC de James Gunn puede diferenciarse y vencer al Universo Marvel de Kevin Feige