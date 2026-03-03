"Parece que está cagando en el bosque". El creador de 'God of War' también aborrece la primera imagen de la adaptación de Prime Video

Podemos decir muchas cosas sobre la próxima adaptación de 'God of War' a televisión por parte de Prime Video y podremos equivocarnos más o menos. Pero la realidad es que la primera imagen que han lanzado es, cuanto menos, decepcionante. Y es que uno no distingue eso de un fotomontaje típico de la Pronto y revistas similares.

Unas críticas que no solo las tengo yo, también toda una eminencia ha salido a arremeter contra esta primera imagen. Nada menos que David Jaffe, el creador de los videojuegos 'God of War' que no ha dudado a ponerse ante el micrófono y mostrar su indignada reacción ante lo que han sacado.

No juzgar por la portada

El diseñador ha aclarado, eso sí, de que se trata de una desafortunada primera imagen, pero que tiene mucha confianza en Ronald D. Moore, el desarrollador y showrunner de la serie (y responsable de 'Battlestar Galactica', entre otras) y que no duda en que va a ser una buena serie.

«Estoy seguro de que todo el mundo lo está intentando mucho, [pero] es tan torpe. Dejadme ser increíblemente claro. Dos cosas pueden ser cierta. Esta puede ser una imagen terrible, y lo es. Es tan mala en tantos aspectos, lo que hablaré en un minuto. Y Ron Moore, quien es el showrunner, es alucinante. Este tío es un todoterreno de talento. No tengo ni una duda de que va a ser una buena serie.»

«¿Podríais encontrar una imagen en la que no parezca que está cagando en el bosque?», dice Raffe hablando más concretamente de la pose de Ryan Hurst como Kratos. Y es que la postura en la que sacan a los héroes de la serie, Kratos y su hijo, no es, para nada, com él entiende que deban presentar a los personajes:

«Kratos en esta postura con esta expresión, no la cara del tío sino esa expresión, simplemente parece estúpido. Si vas a revelar, a la gran mayoría, un personaje nuevo que esperas que lleve la serie, por primera vez y ellos nunca lo han visto realmente antes... ¿este es el modo en el que los introduces?»

Junto a Hurst, Callum Vinson coprotagoniza la serie como el hijo de Kratos. Además, el reparto cuenta con Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odín, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como Brok y Sindri y Ed Skrein como Baldur.

