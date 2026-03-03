HOY SE HABLA DE

"Parece que está cagando en el bosque". El creador de 'God of War' también aborrece la primera imagen de la adaptación de Prime Video

David Jaffe ha tomado el micrófono y habla sin pelos en la lengua sobre lo que le ha parecido esta primera imagen

Gow Creator
9 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6922 publicaciones de Albertini

Podemos decir muchas cosas sobre la próxima adaptación de 'God of War' a televisión por parte de Prime Video y podremos equivocarnos más o menos. Pero la realidad es que la primera imagen que han lanzado es, cuanto menos, decepcionante. Y es que uno no distingue eso de un fotomontaje típico de la Pronto y revistas similares.

Unas críticas que no solo las tengo yo, también toda una eminencia ha salido a arremeter contra esta primera imagen. Nada menos que David Jaffe, el creador de los videojuegos 'God of War' que no ha dudado a ponerse ante el micrófono y mostrar su indignada reacción ante lo que han sacado.

No juzgar por la portada

El diseñador ha aclarado, eso sí, de que se trata de una desafortunada primera imagen, pero que tiene mucha confianza en Ronald D. Moore, el desarrollador y showrunner de la serie (y responsable de 'Battlestar Galactica', entre otras) y que no duda en que va a ser una buena serie.

«Estoy seguro de que todo el mundo lo está intentando mucho, [pero] es tan torpe. Dejadme ser increíblemente claro. Dos cosas pueden ser cierta. Esta puede ser una imagen terrible, y lo es. Es tan mala en tantos aspectos, lo que hablaré en un minuto. Y Ron Moore, quien es el showrunner, es alucinante. Este tío es un todoterreno de talento. No tengo ni una duda de que va a ser una buena serie.»
La primera adaptación de 'The Legend of Zelda' no se basaba en el videojuego, sino en las partidas de 'Dungeons & Dragons' de sus guionistas
En Espinof
La primera adaptación de 'The Legend of Zelda' no se basaba en el videojuego, sino en las partidas de 'Dungeons & Dragons' de sus guionistas

«¿Podríais encontrar una imagen en la que no parezca que está cagando en el bosque?», dice Raffe hablando más concretamente de la pose de Ryan Hurst como Kratos. Y es que la postura en la que sacan a los héroes de la serie, Kratos y su hijo, no es, para nada, com él entiende que deban presentar a los personajes:

«Kratos en esta postura con esta expresión, no la cara del tío sino esa expresión, simplemente parece estúpido. Si vas a revelar, a la gran mayoría, un personaje nuevo que esperas que lleve la serie, por primera vez y ellos nunca lo han visto realmente antes... ¿este es el modo en el que los introduces?»

Junto a Hurst, Callum Vinson coprotagoniza la serie como el hijo de Kratos. Además, el reparto cuenta con Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odín, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como Brok y Sindri y Ed Skrein como Baldur.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

Temas

Ver 9 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios