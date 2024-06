'Los Bridgerton', el final de la temporada 3 explicado por la showrunner de la serie de Netflix y cómo prepara el camino para la temporada 4

La temporada 3 de 'Los Bridgerton' está siendo la serie más comentada de los últimos días, algo que sin duda se debe al estreno de los últimos episodios de la misma en Netflix. Por ello, en Espinof hemos creído conveniente hacer un repaso a lo que sucede al final de la misma y, sobre todo, qué explicaciones ha dado la showrunner de la serie al respecto.

Primero encontraréis un resumen de los principales evento del final de la temporada. Si ya la habéis visto, creo que os lo podéis saltar, pues 'Los Bridgerton' es una serie bastante directa en cómo cuenta las cosas y no vais a encontrar ningún secreto oculto en el último episodio. Más adelante tenéis un resumen de las principales declaraciones Jess Brownell sobre lo que sucede y las motivaciones detrás de todo ello, incluyendo algún que otro apunte sobre su temporada 4.

¿Qué es lo que sucede al final de la temporada 3 de 'Los Bridgerton'?

La trama central de la temporada 3 se resuelve con el momento en el que Penelope confiesa en un baile delante de la reina que ella es Lady Whistledown, explicando cómo alguien que se sentía tan margen encontró eso como una forma de escape y proponiendo lo siguiente:

"Si me da la oportunidad de continuar, usaré mi pluma de forma más responsable. Es mi arrepentimiento y mi súplica".

La reina, sin duda influenciada por una charla con Lady Danbury, acaba respondiendo que "parece usted humilde, pero vamos a vigilar para que siga siéndolo. ¿Qué es la vida sin un poco de cotilleo". Eso viene acompañado de Colin aceptando de una vez por todas que Lady Whistledown es algo que forma parte de su esposa, con quien, flashforward mediante, acaba teniendo un hijo que será el ansiado heredero de la familia Featherington -ya que sus hermanas también ha sido madres, pero en su caso han tenido hijas-. Eso sí, antes ha quedado claro que se ha acabado la etapa como Lady Whistledown y que Penelope ahora publicará esos cotilleos bajo su nombre real. De paso, esto supone el final de la participación en la serie de Julie Andrews, quien era la voz en off de Lady Whistledown hasta ahora.

Sin embargo, la temporada 3 de 'Los Bridgerton' ha sido mucho más que la historia de amor de Colin y Penelope. De hecho, la boda de ambos también sirve para sellar la unión entre Francesca y John Stirling, con quien va a realizar un viaje a Escocia. Acompañándoles Michaela Stirling, la prima de él, un personaje que ha dado mucho de lo que hablar entre los fans de la serie por el cambio que supone respecto a las novelas de Julia Quinn. Además, Michaela deja claro que podemos prepararnos para emociones fuertes al presentarse diciendo:

"Ya les aviso: cada detalle sórdido que John ha contado sobre mí es mentira. La verdad es mucho peor"

A Escocia también viaja Eloise, quien recupera su ambición de cambiar el mundo, y para ello es consciente de que primero tiene que conocer el resto del mundo en vez de quedarse encerrada en la seguridad del hogar de los Bridgerton. Eso sí, promete estar de vuelta para el próximo baile de máscaras que está preparando su madre.

También parten de viaje Anthony y Kate, ya que el primero quiere conocer a la familia en la India de ella antes de dar a luz. Eso podría ser una excusa perfecta en el caso de que Jonathan Bailey y Simone Ashley no puedan participar en la temporada 4, pero el flashforward con el que se cierra la tercera entrega obligaría a que se alargue mucho.

Además, Benedict pone fin a su relación con Lady Tilley, con quien llega a hacer un trío acompañados de un amigo de ella. Eso sucede justo después de que ella confiese que empieza a tener sentimientos más grandes hacia él, a lo que Benedict responde que ella le ha abierto el mundo y no desea volver a cerrarlo. ¿Supondrá eso que seguirá explorando la bisexualidad en el futuro? Ya lo veremos.

En principio, todo apunta a que la temporada 4 se centrará en la historia de amor de Benedict, ya que ese baile de máscaras que menciona Eloise tiene una gran importancia en el libro protagonizado por ese personaje...

Las explicaciones de la showrunner

La showrunner Jess Brownell ha concedido una detallada entrevista a Variety en la que aborda diferentes aspectos de este final de temporada. Por ejemplo, deja bastante claro que puede que Penelope haya confesado que es Lady Whistledown y que tal vez ya no siga usando ese nombre, pero eso no supone que esa trama haya quedado zanjada, algo que sí sucedía en los libros de Quinn:

No creo que hayamos terminado con Lady Whistledown. Creo que hay más historia que contar ahí, porque ahora Penélope es una columnista de cotilleos pública que la gente va a saber que es la escritora cuando escriba sobre ellos. Y ciertamente, como has mencionado, tendrá que enfrentarse a la Reina y a sus exigencias, sus deseos y su escrutinio. Así que cómo Penélope equilibra eso es pienso para la cuarta temporada.

Además, en lo referente a la relación de Colin y Penelope, tiene claro que la última escena de sexo entre ambos es un punto culminante perfecto para dejar claro que han tenido un final feliz:

Una vez que se llega al final de la temporada, hay menos narración a través del sexo. Sus personajes ya han sufrido una gran transformación, así que no necesitamos mostrar tanto. Pero creo que la imagen de Penélope encima es una forma perfecta de poner fin a su personaje, y es algo que Nicola, Luke y yo consultamos juntos y en lo que colaboramos.

Eso no supondrá la despedida de Luke Newton y Nicola Coughlan de la serie, pues Brownell tiene planes para que sigan a bordo, ya que "la carrera de ambos depara nuevos obstáculos". Algo más complicado será el caso de Anthony y Kate, pues "dependerá de cuánta historia ocupen las parejas principales y de si hay espacio para historias. Dependerá de si los actores están disponibles".

Brownell tampoco se olvida de Francesca, destacando que ese encuentro con Michaela es una forma de ponerlo todo en marcha, por lo que es muy poco probable que asuma el protagonismo en la temporada 4:

Así que estamos poniendo en marcha algunas partes de la historia de los tres personajes. La historia de Francesca, para los que conozcan su libro, abarca un periodo de tiempo más largo, así que necesitábamos ponerla en marcha. En cuanto al cambio de género de Michaela, tengo muchas cosas que decir al respecto, pero no quiero entrar en detalles ahora, porque quiero que la gente vea cómo va a desarrollarse. No pretendo ser reservada, pero es difícil hablar de las ideas y la investigación que se han llevado a cabo sin hablar de lo que está por venir. Intento proteger la historia que queremos contar en la cuarta temporada y en las siguientes.

Algo parecido sucede en el caso de Eloise, ya que Brownell destaca que "no creo que esté interesada en un romance en este momento de su vida" y que "así que no me atrevo a enviarla a la zona romántica sin explicar realmente por qué llega allí. Así que nos tomaremos un tiempo para contar esa historia como es debido". Solo le falta poder decirlo expresamente, pero apunta a que Benedict asumirá el protagonista en la próxima entrega, sobre cuya trama en la tercera temporada señala lo siguiente:

Sabía que había gente que intuía que Benedict podía ser gay. Y, personalmente, para mí tenía sentido. No es sólo que tenga una mentalidad abierta, es que parece el tipo de persona que no se preocuparía tanto por el género, alguien que podría ser más fluido y pansexual. Le atrae mucho el espíritu de alguien. Así que sentí que debíamos dar sentido a esas piezas que estaban en las temporadas 1 y 2. Eso era lo que intentábamos hacer con su historia.

