'Los Bridgerton' temporada 4 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, el nuevo romance, cambios respecto a los libros y todo lo que sabemos de los nuevos episodios de la serie de Netflix

Uno de los mayores bombazos de Netflix es 'Los Bridgerton', adaptación de una famosa saga literaria escrita por Julia Quinn cuya popularidad se disparó aún más gracias al éxito de la serie de la plataforma de streaming número 1. Con la tercera entrega ya finalizada, toca ir empezando a pensar en una temporada 4 que, por desgracia, todavía tardará mucho en estrenarse.

A continuación vamos a repasar todo lo sabemos hasta ahora sobre la temporada 4 de 'Los Bridgerton', desde su probable fecha de estreno hasta quién podría protagonizar el nuevo romance, sin olvidarnos de su reparto y de cualquier detalle relevante sobre la próxima tanda de episodios. Como siempre pasa con estos artículos, puede que ahora falten cosas, pero irá actualizándose a medida que se vayan desvelando los detalles restantes.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de 'Los Bridgerton' en Netflix?

La showrunner Jess Brownell ha confirmado que la esperada para poder ver los nuevos episodios será bastante larga y que rondará los dos años, sin aclarar si será un poco menos o algo más. Lo que sí deja totalmente claro eso es que la temporada 4 de 'Los Bridgerton' se estrenará en 2026. El motivo principal es que el proceso para tener lista cada temporada es muy larga. Por ejemplo, solamente el rodaje de los episodios ya supone la friolera de 8 meses.

'Los Bridgerton', temporada 4 - argumento y sinopsis

La serie de Netflix ya nos sorprendió al decidir saltarse el orden de los libros con su temporada 3, la cual tomaba como referencia el cuarto libro escrito por Julia Quinn. Eso es algo que ya el final de la temporada 2 daba a entender, pero en este caso tenemos un problema, y es que Brownell ha plantado sencillas al final de la tercera que abren la puerta hasta a tres protagonistas diferentes para la siguiente.

Tanto Benedict como Eloise y Francesca son opciones más que razonables. El primero protagonizaba el tercer libro y la serie de Netflix decidió aplazar su momento, mientras que Eloise encabeza la quinta novela y ese viaje al final de la temporada 3 da a entender un mayor protagonismo cuando regrese, siguiendo así la misma ruta utilizada con Colin. Por otro lado, el gran cambio introducido en el episodio final de la tercera temporada respecto a los libros también hace pensar que Francesca va a ser muy importante en un futuro cercano. No obstante, la opción más probable es Benedict.

Es cuestión de tiempo que Netflix resuelva esa duda, pero todo apunta a que habrá que ser un poco pacientes, ya que Brownell desveló el 11 de junio de 2024 que todavía los guiones no estaban listos, por lo que seguramente la plataforma prefiere dar un tiempo de protagonismo absoluto a los últimos episodios de la tercera antes de centrarse en el futuro.

'Los Bridgerton', temporada 4 - reparto y protagonistas

El grueso del reparto de 'Los Bridgerton' regresará en la temporada 4, incluyendo a Luke Newton como Colin y a Nicola Coughlan en el papel de Penelope. Por enumerar a los demás, estos son los que podemos dar por seguro que reaparecerán

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

como Anthony Bridgerton Simone Ashley como Kate Bridgerton

como Kate Bridgerton Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte

como la Reina Charlotte Adjoa Andoh como Lady Danbury

como Lady Danbury Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

como Violet Bridgerton Hannah Dodd como Francesca Bridgerton

como Francesca Bridgerton Victor Alli como Lord John Stirling

como Lord John Stirling Masali Baduza como Michaela Stirling

como Michaela Stirling Polly Walker como Portia Featherington

como Portia Featherington Harriet Cains como Philippa Featherington

como Philippa Featherington Bessie Carter como Prudence Featherington

como Prudence Featherington Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

como Hyacinth Bridgerton Martins Imhangbe como Will Mondrich

como Will Mondrich Emma Naomi como Alice Mondrich

como Alice Mondrich Will Tilston como Gregory Bridgerton

como Gregory Bridgerton Hugh Sachs como Brimsley

como Brimsley Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

como Genevieve Delacroix Jessica Madsen como Cressida Cowper

como Cressida Cowper Lorraine Ashbourne como Mrs Varley

como Mrs Varley Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Sobre posibles regresos de antiguos personajes que no participaron en la temporada 3, está confirmadísimo que Regé-Jean Page no tiene el más mínimo interés de volver a dar vida a Simon, llegando a comentar que no le importa si le sustituyen por otro actor. Por su parte, Phoebe Dynevor no ha cerrado la vuelta a retomar el personaje de Daphne, pero tampoco parece que la idea le entusiasme especialmente.

En principio no debería haber cambios en el reparto fijo -aunque todo apunta a que la etapa de Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown ha llegado a su fin de forma definitiva-, pero no descartemos alguna sorpresa de última hora como la que se produjo con la marcha de Ruby Stokes tras la segunda temporada para probar suerte en 'Agencia Lockwood'. La apuesta no salió demasiado bien y Dodd fue su sustituta como Francesca.

'Los Bridgerton', temporada 4 - tráilers, imágenes y cartel

Por el momento ni siquiera están acabados los guiones, por lo que tampoco se ha empezado a rodar. Eso supone que no tengamos ninguna imagen de la temporada 4.

