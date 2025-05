'Capitán América 4' ya tiene fecha de estreno en Disney+. Cuándo podremos ver 'Brave New World' gratis en streaming

Buenas noticias para los que estuviesen esperando al lanzamiento de 'Capitán América 4' en streaming, pues acaba de hacerse oficial que 'Brave New World' se estrenará en Disney+ el 28 de mayo de 2025. Ese será el día en que los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de ella sin ningún tipo de coste adicional a lo que ya pagan cada mes.

Eso supone que 'Capitán América: Brave New World' ha tardado más de tres meses desde su llegada a los cines pasado 14 de febrero. La verdad es que no es una espera tan larga, por lo que no puedo culpar a aquellos que prefirieron no acudir a su cine más cercano a ver el espectáculo liderado por Anthony Mackie, porque además tampoco está precisamente entre las mejores películas de Marvel.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Pinchó en cines

Recordemos que 'Capitán América 4' tampoco arrasó precisamente en taquilla, ya que su recaudación mundial apenas llega a los 415 millones de dólares. Sé que puede sonar a una cifras elevada, pero las películas de este estudio son muy caras y necesitan bastante más para ser consideradas un éxito. De hecho, solamente supera en ingresos a seis aventuras de Marvel, y 'Thunderbolts' aún es probable que acabe por encima.

La próxima parada de Mackie dando vida al Capitán América será 'Vengadores: Doomsday', estando por ver qué hará luego el estudio con este personaje. La segunda escena postcréditos de 'Thunderbolts' daba alguna pista sobre su futuro, pero parece que el público no ha mostrado demasiado entusiasmo en él, aunque, siendo justos, 'Capitán América: El Primer Vengador' recaudó aún menos que 'Brave New World'.

Por cierto, 'Capitán América 4' también se lanza en formato físico este miércoles 14 de mayo, incluyendo una edición en caja metálica que seguro que muchos coleccionistas querrán en su colección.

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En Espinof | Las 25 mejores películas de Disney+