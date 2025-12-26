Estas son las 10 mejores bandas sonoras de 2025: electrónica, sonidos épicos, grandes veteranos y hip hop experimental

El cine se compone de imagen, pero también de sonido, capaz de crear textura y atmósfera única a la película. Las bandas sonoras se volvieron un elemento importante antes incluso de que las películas incorporase el sonido, con algunas salas acompañando la proyección con interpretaciones en vivo de partituras para terminar de acentuar las sensaciones.

Las composiciones pueden subrayar emociones ya clarificadas en la imagen, pero también pueden dar ese cambio que puede completar la intención de la obra. Algunas, simplemente, consiguen que tu mente empiece a evocar melodías conforme ves el título de la película. Gran parte de esas bandas sonoras lo han conseguido, y por eso están escogidas en una amplia selección donde no ha habido siquiera espacio para titanes consolidados como Hans Zimmer (cuya ‘F1’ realmente tiene un sonido memorable) o Alexandre Desplat. Dice más del nivel que hay este año que otra cosa.

‘28 años después’ (Young Fathers)

Danny Boyle suele tener bien cogido el pulso a las nuevas corrientes musicales que pueden ser incorporadas al cine, y en algunas ocasiones logra estar por delante para hacer sus películas más inesperadas en lo estilístico. Y como rodar con iPhones no era suficiente, ‘28 años después’ cuenta también con las increíbles texturas y atmósferas del grupo de hip hop experimental Young Fathers, crea crea capas abrumadoras y emocionales en consonancia con las ideas de la muerte y la vida que desarrolla la película.

‘Confidencial (Black Bag)’ (David Holmes)

Darle carisma a un thriller de espías es importante, y pocos saben como hacerlo tan bien como Steven Soderbergh. Astuto para encontrar compositores que le lleven sus proyectos a otro nivel, aquí vuelve a contar con el DJ David Holmes para hacer una exquisita obra de jazz libre y fino con buenas distorsiones electrónicas y de psicodelia suave que hacen que ver ‘Black Bag’ sea una experiencia suave como la seda.

‘Los pecadores’ (Ludwig Göransson)

Si no es la banda sonora de 2025, desde luego es una de las más monumentales que hay. Siendo una película que se apoya tan firmemente en la música en su historia y en su método de comunicar ideas, ‘Los pecadores’ es una elección casi demasiado obvia para una lista así. Su colisión de blues del delta con guitarras de metal, ritmos de hip hop y sinfonías de cine clásico son una muestra de cómo Ludwig Göransson se está pasando el juego a muchos niveles para ser el compositor del momento.

‘Los sudarios’ (Howard Shore)

Si hay una nueva colaboración entre David Cronenberg y Howard Shore, hay que reservarles sí o sí un espacio en listas de este estilo. Uno de los mejores compositores de todos los tiempos vuelve a exhibir talento para crear una sinfonía emocionante revestida de elementos tech y texturas noir que tengan también una melancolía que termine de revestir la nueva y provocadora obra del director.

‘Sirāt’ (Kangding Ray)

Anunciándose a sí misma como un espectáculo sonoro, casi una rave dentro del cine, era inevitable contar también con los ritmos que conducen la odisea del desierto de Oliver Laxe. Aunque Kangding Ray no se degrada para hacer un techno ramplón que sin duda complacería a los personajes de la película, sino que hace una de esas exhibiciones de microritmos y atmósferas que definen su propia música electrónica, y dotan a ‘Sirāt’ de un carácter especial.

‘Sueños en Oslo’ (Anna Berg)

El triunfo en la pasada Berlinale no ha terminado dando alas a la discreta película noruega ‘Sueños en Oslo’, con exploraciones del amor buscando cierta sofisticación y melancolía. Si se acerca a ello, es gracias a una sorprendente banda sonora de Anna Berg que eleva increíblemente el nivel emocional de la historia, empleando en el proceso tanto sinfonías clásicas como ritmos de jazz elegante que son lo que realmente se quedan contigo al final.

‘Una batalla tras otra’ (Jonny Greenwood)

La película más espectacular del año merece también una banda sonora a su altura. Jonny Greenwood crea su partitura más inmensa para su socio habitual Paul Thomas Anderson, elaborando interesantes microvariaciones en la progresión de las piezas para ir de la mano con las ideas de la película. Ritmos rotos y disonancias vuelven a jugar un gran papel para que el espectador no se acomode demasiado, pero nunca tenga desviado su interés en lo que está sucediendo.

‘The Brutalist’ (Daniel Blumberg)

Han habido pocas películas estrenadas este año que hayan tenido tanta resonancia sonora como ‘The Brutalist’, que conforme la oyes nombrar empiezan a reproducirse en tu mente los sonidos épicos de Daniel Blumberg. El antiguo músico indie rock rompe sus propios techos y se está colocando como uno de los nuevos compositores más interesantes gracias a su relación íntima con Brady Corbert y Mona Fastvold.

‘The Mastermind’ (Rob Mazurek)

Ha sido un buen año en composiciones de cine en lo que respecta a experiemtaciones de jazz. Kelly Reichardt rescata interesantes piezas de la mano de un Rob Mazurek que identifica bien cómo dar ese aura de fino cine de atracos a imágenes que parecen de lo más intrascendentes. Y luego subvierte expectativas para reflejar la delirante perspectiva de un protagonista con demasiado convencimiento en que puede salirse con la suya.

‘Tron: Ares’ (Nine Inch Nails)

En cierto modo ‘Tron: Ares’ ha sido el equivalente a ver el disco de Taylor Swift proyectado en cines para gente rockera que se educó en los noventa. Trent Reznor rescata su marca Nine Inch Nails para una película muy inferior a su talento. Debería ser suficiente decepción para obviarlo y pensar más en su trabajo, también con Atticus Ross, en ‘Caza de brujas’, pero es que sus puñetazos electroindustriales son demasiado potentes para ser obviados.

