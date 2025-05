"No sé si es un psicópata o un genio". 'Los ensayos' ha metido en un lío a HBO tras engañar a miles de personas con un reality falso

Lo has conseguido. Han sido años de trabajo, de dura lucha, de grabar canciones para ti misma, pero al fin has pasado los castings de un reality de música al estilo 'Operación Triunfo', ¡y para HBO nada menos! Es todo un poco extraño, pero puede ser tu primer paso hacia el estrellato, al fin y al cabo. Vas pasando fases, una a una... hasta que al final descubres la verdad. Detrás de este escenario no está la fama, el dinero ni el poder, sino Nathan Fielder gastando una gigantesca broma conceptual. Y ahora, ¿qué?

¡A ensayar!

Ya en la primera temporada de 'Los ensayos', la fabulosa docuserie (mezclada con ficción) de Fielder, el cómico jugaba continuamente con la realidad y el guion, haciendo equilibrio en la cuerda floja. Y le salió tan bien que en HBO han confiado en él para una segunda entrega en la que ha subido aún más el listón. Eso sí, a expensas de los sueños e ilusiones de unos pocos, como, por ejemplo, Lana Love, una aspirante a cantante de Nueva York que acusa al programa de haberla hecho perder 10.000 dólares, tal y como detalla Variety.

Love no sospechó nada cuando le llegó la posibilidad de participar en el casting de 'Wings of voice', un programa musical al estilo de 'La voz' (en el que ella ya participó anteriormente). Después de todo, suponía el lugar perfecto para presentar su primer disco. El premio le daba lo mismo: si participaba era solo por aparecer en televisión y darse a conocer. Así pues, la muchacha viajó de Nueva York a Los Angeles (pagado por ella misma) hasta en tres ocasiones, primero para hacer el casting con otras mil personas más y después como elegida para entrar en el concurso.

Sin embargo, 'Wings of voice' no existe. Realmente se trata de un plan de 'Los ensayos' para prevenir accidentes aereos. Sí, de verdad. Fielder, en la serie, cree que la causa principal de dichos accidentes es la falta de comunicación entre los pilotos, así que decide convertirles en jueces de un programa musical. De esta manera, aprendiendo a ser duros con un cantante en ciernes, quizá se atrevan a hablar de manera asertiva con sus compañeros cuando no están de acuerdo con su opinión durante el vuelo. Sí, lo sé, suena raro, pero en la serie tiene todo el sentido. Bueno, más o menos.

¡Cruzas la falsarela!

Uno podría pensar que para toda esta parte Fielder contrataría actores que hicieran las veces de cantantes aspirantes, pero en su lugar ha decidido llevar la broma hasta el final, y hacer el casting a personas reales con sueños e ilusiones fácilmente aniquilables. Love afirma que perdió 5.500 dólares en viajes, peluquería y maquillaje, además de otros 4.000 más en las lecciones que perdió como coach vocal por atreverse a dar el salto a la fama. "Firmé porque quería convertirme en cantante, no en rata de laboratorio", afirma ahora.

Tras dos rondas de castings, y con la mosca tras la oreja, empezó a investigar quiénes eran esas personas que aparecían en los contratos y en los mails: enseguida encontró que eran colaboradores de Fielder, un cómico que no conocía. Pero un vistazo a 'Nathan for you' y la primera temporada de 'Los ensayos' le quitó cualquier duda sobre el tipo de humor que hace: fue a la tercera ronda de actuaciones deseando sabotear el programa y mostrando al resto de sus compañeros que todo era una engañifa. Sin embargo, todos ellos, emocionados por su "gran oportunidad", decidieron seguir adelante porque, engañifa o no, quizá fuera el trampolín definitivo que necesitaban. Nunca se sabe en Hollywood.

"Entendemos que este es un reality show falso, y sabemos que Nathan Fielder es el director. No firmamos para ser el remate de un chiste... Si hubiera sabido la verdadera naturaleza de este proyecto, nunca habría participado", escribió Love en una carta a los productores que nunca acabó por mandar. ¿El problema? Ella se dio cuenta, pero muchos de los cantantes que concursaban en 'Wings of voice' han sabido que era falso este pasado domingo... y les ha destrozado la vida por completo.

Al menos, a pesar de haber sigo engañada y de perder 10.000 dólares, no está resentida con Fielder: "No estoy segura de si es un psicópata o un genio. Quizá nos está enseñando nuestros defectos a través de él". Al fin y al cabo, ¿no es esa la magia de 'Los ensayos'? Paradójicamente, ahora más gente conoce a Love de la que jamás lo habría hecho si 'Wings of voice' hubiera sido real. Y, aunque a nadie le gusta ser el remate del chiste, hay que reconocer que es condenadamente bueno.

