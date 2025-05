Disney World es tan grande que algunos fans se proponen un desafío casi imposible: recorrer todas sus atracciones en un día

Cuando pensamos en visitar un parque de atracciones, normalmente solemos reservar un día completo para ello. Ya sea por las colas, por las paradas para comer o sencillamente por distracciones dentro del grupo o debates sobre cuál debería ser la siguiente atracción, es habitual abandonar estos lugares pensando que nos hemos dejado cosas por ver.

En ningún otro parque puede ser esto tan evidente como en Disney World. Siendo un sitio que la gran mayoría visita una única vez en la vida, es lógico querer exprimir todo lo que el parque tiene que ofrecer en una visita. ¿Pero qué ocurre si solo tenemos un día? Es aquí donde el parque de Orlando presenta un desafío sustancial con respecto a cualquier otro parque del mundo. Se necesita muy buena planificación y casi seguro un pase VIP que permita acelerar las colas. Y aun así, tratar de conseguir verlo todo en solo 24 horas es prácticamente imposible.

Disney World ocupa cuatro grandes parques

Es una cuestión de pura escala. PortAventura, el parque temático más grande de España, tiene una extensión de 119 hectáreas. Esto es aproximadamente un 1% de la extensión total de Disney World. Los hoteles son una comodidad opcional en la mayoría de parques, pero empiezan a cobrar más sentido cuando se sitúan en un resort con cuatro parques temáticos y un total de 51 atracciones combinadas.

Para muchos fans esto se ha convertido en un desafío que lleva activo desde 2013, cuando el medio Parkeology se puso las reglas sobre la mesa. El objetivo es montar todas y cada una de las atracciones en Disney World en solo 24 horas. Para ello hay que hacerlo en las horas que están las atracciones operativas y usando los recursos de un visitante normal. Esto quiere decir nada de favores ni horarios especiales.

Hay que decir que el desafío era prácticamente imposible, porque imposible del todo no es. En 2018, un hombre llamado Martin King registró fotográficamente toda su epopeya al conseguirlo. A las 6:54 del 3 de agosto se montaba en Slinky Dog Dash, en el parque de Disney's Hollywood Studios, y volvía al mismo parque para a las 23:59 montarse en Tower of Terror. En 2023 una pareja volvió a conseguirlo. Considerados speedrunners de parques, en su caso empezaban la odisea en el parque EPCOT y la terminaban en la atracción de Tron de Magic Kingdom.

Y eso que en aquel momento solo habían operativas 48 y 49 atracciones respectivamente. El año pasado la pareja de youtubers Mammoth Club volvía a conseguirlo con las 51 atracciones actualmente disponibles. Entre carrera y carrera, contaban su estricta planificación y los trucos para registrarse en la aplicación con tiempo en aquellas atracciones que lo necesitaran. En su reccorido empezaban por Hollywood Studios, y hacían una versión modificada del desafío en la que empezaban las 3 de la tarde y aprovechaban lo máximo que podían las siguientes 24 horas.

No todos los casos han sido de éxito, claro. Desde el canal AllEars lo han intentado varias veces sin éxito. En el último intento hace tres meses les faltó un puñado de atracciones por subirse antes del cierre, y fue consecuencia de un efecto dominó entre varios retrasos inesperados, como un checkeo de seguridad más largo de lo habitual en una de las atracciones.

Este desafío es solo una muestra más de que para la comunidad de Disneyland el parque es un sitio de ocio más como otro cualquiera, y no algo dedicado a una ocasión especial en la vida. Para todos los que han salido victoriosos supuso antes múltiples intentos fallidos, y el desarrollo de un itinerario en el que todo tiene que encajar. Para el resto de los mortales, la lección aquí no es tanto que algunos pueden hacerlo, sino no menospreciar la escala de un parque que definitivamente merece varios días para absorber todo lo que tiene que ofrecer en su visita.

Imágenes: Disney, Mammoth Club

En Espinof | Durante años Disney pasó de Oriente Medio. El anuncio de un nuevo parque de atracciones en Abu Dhabi confirma que todo ha cambiado

En Espinof | Los 70 años de Disneyland vienen con polémica: un robot de Walt Disney tan realista que copiará hasta su forma de parpadear