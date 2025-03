Disney se prepara para "turbo-cargar" sus parques frente a la llegada de la competencia. Tienen más proyectos que nunca en su historia

La compañía del ratón lleva un año ajetreado. Pese a que se mantiene la opción más querida a la hora de visitar un parque temático la competencia está acortando las distancias año tras año. La imagen pública alrededor de Disneyland tampoco ha sido la mejor recientemente, y se ha visto afectada por una agresiva política de precios que está alienando más que nunca a sus usuarios y lastrando sus números.

No obstante, el espíritu de Disney es optimista. En la última reunión de accionistas Bob Iger ha reafirmado los planes de "turbo-cargar" sus parques a nivel internacional. Lo harán con una inversión de 60 mil millones de dólares anunciada por primera vez en 2023 y que se destinará a los próximos diez años. Así, veremos nuevas áreas y atracciones no solo en los parques de Estados Unidos sino en todo el mundo, como la esperada área de El rey león en Disneyland París o un nuevo impulso al programa de cruceros. "Ahora mismo, tenemos más proyectos en camino que en ningún otro momento de nuestra historia". El año pasado en el D23 ofrecieron un pequeño vistazo a esos proyectos.

Concept Art oficial para la nueva área de villanos en Magic Kingdom

Esto incluye también la expansión más ambiciosa de la historia de Magic Kingdom, el principal parque de la compañía en Disney World Resort y el que en cuestión de unos meses se enfrentará cara a cara con Universal Epic Universe en Orlando. La compañía ha tenido sus baches legales con el gobierno de Florida con el terreno, pero en última instancia podrá traer una nueva área de Cars y, sobre todo, la esperadísima y largamente rumoreada área de villanos.

Este optimismo no ha evitado que Iger tenga que tocar el elefante en la habitación: la preocupación que hay con los precios y la menor asistencia. En este caso cree que sus parques compensan lo que cuestan: "el valor es tremendo, especialmente cuando lo comparas con otras formas de entretenimiento como eventos de deporte o conciertos". Recuerda además que la compañía ha mantenido el precio de sus billetes más bajos desde antes de la pandemia (el billete medio sí ha subido, no obstante, estos billetes varían de precio por días). Con respecto a la asistencia no parece darle importancia, simplemente mencionando que en su visita reciente entre semana vio el parque "muy lleno".

Está por ver si la llegada de la competencia alterará los planes de alguna manera. De momento la postura oficial de Disney es no mostrarse preocupada con Universal. El presidente de Disney World declaró recientemente su creencia de que la llegada "beneficiaría a ambos parques". Hugh Johnson, CFO de Disney, se mostraba más pragmático en el último informe trimestral, admitiendo que anticipan un "pequeño impacto" en la llegada del parque, pero que está cubierto en los actuales planes.

Imágenes: Disney

