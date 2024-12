Los parques Disney reportan su peor resultado económico en dos años y 2025 no pinta mejor. La compañía afirma que sus clientes están "algo estresados"

Queda ya atrás el subidón consumista post-covid, y los parques Disney se encuentran ahora en un momento extraño. El reciente informe trimestral ha mostrado un descenso en los ingresos de las "Experiencias" de la compañía, el término paraguas dedicado tanto a su línea de parques como de cruceros que ha visto un decrecimiento del 5,7% desde el año pasado.

Si de primeras parece una pérdida poco significativa, lo que les preocupa es que se trata de su peor resultado en dos años y una tendencia decreciente desde entonces. Los parques Disney suponen más de un tercio de los ingresos de la compañía, y a lo largo del año se han visto descensos en varios ámbitos, del gasto dentro de los parques, que ha descendido en un 32%, a menos visitas a los parques internacionales (fuera de Estados Unidos) que han bajado también en un 5%.

Buscando explicaciones al respecto, Disney dice que las Olimpiadas han dañado el turismo a Disneyland París, pero fuera de Francia hay que buscar otros motivos. Es aquí donde admiten que los clientes con menos ingresos están "algo más estresados", mientras que el cliente de altos ingresos "está viajando más internacionalmente".

Recientes movimientos de la compañía parecen centrarse de hecho en los consumidores de altos ingresos. Los precios de los tickets no dejan de crecer y su última jugada es cobrar 400 dólares por poder saltarse las colas. El precio de la comida dentro de los parques también ha subido. Sobre estas subidas Jim Shull, ex-imageneer de la compañía, dijo en X que "no podían llegar en un peor momento", ya que cada vez más el cliente ve Disneyland como una opción, no una necesidad.

El 2025 no pinta mucho mejor. El mayor problema al que se enfrenta la compañía es la llegada de Universal Epic Universe, que será su mayor competidor en Orlando y que con sus ambiciosos planes y la presencia de propiedades intelectuales como Harry Potter, los monstruos de Universal o Super Mario se presenta como una gran alternativa. La postura oficial no es por supuesto de nervios sino de tranquilidad, ya que la compañía cree que más turismo en Florida Central beneficiará a ambos parques.

