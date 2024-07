Si eres fan del terror y de los parques de atracciones, la vuelta de los monstruos clásicos que tiene planeada Universal te interesa

Desde 2025, los fans del terror tendrán en Orlando una nueva meca de los parques de atracciones a la que visitar para rendir homenaje a sus monstruos favoritos. Similar a la experiencia que Disney World lleva décadas siendo para fans de la compañía del ratón, Universal está en plena construcción de su muy ambicioso nuevo parque en Norteamérica, Universal Epic Universe, que entre sus cinco grandes áreas tendrá una específicamente dedicada a su clásico universo de monstruos.

Películas como 'Frankenstein', 'Drácula', 'El hombre lobo' y 'El monstruo de la laguna negra' son la principal inspiración para la ambientación de la zona del parque conocida como 'Dark Universe'. A lo largo de estas semanas desde Universal han empezado a revelar detalles finales, y aunque aún no pueden enseñar nada sobre el terreno (que es literalmente una zona de obras) sí están empezando a contarnos en qué consisten cada una de sus áreas, acompañadas de arte conceptual en forma de imágenes o de este render en 3D que hace un recorrido del parque.

Dark Universe contará con una ambientación gótica que tomará inspiración de las clásicas películas de los año 30, con multitud de guiños y con algunos de los monstruos paseando por el lugar para hacerse fotos con los visitantes. Entre sus lugares de restauración se encuentra 'Das Stakehaus'. Una taberna salida del mundo de Drácula entre las que deambularán cazadores de monstruos dando casa a sus presas, en lo que pretenden que sea una experiencia semi-inmersiva.

Otra localización destacada será un circo dominado por místicos. Inspirada en la película de 'El hombre lobo' y que servirá de ambientación para una de las atracciones principales: una montaña rusa giratoria llamada 'The curse of the Werewolf' de temática oscura y que no andará falta de jumpscares.

Presidiendo el lugar, casi como una versión macabra del castillo de Cenicienta, estará en este caso el castillo de Frankenstein. Un imponente edificio coronado con una torre de electricidad cuyas venas se extenderán por todo el parque y que tendrá dentro la que según Universal es "la atracción más terrorífica que han hecho nunca", un giro a las clásicas mansiones encantadas que estará además a la vanguardia de la tecnología, con animatróficos e imágenes digitales de alta resolución y efectos prácticos en los que podrás notar cosas como "el aliento de los monstruos en tu nuca".

Según Universal, el objetivo es crear un área del parque que sea familiar, pero que a la vez rinda homenaje a los fans del terror. Por lo que aunque el tono será algo más oscuro que el típico Disneyland, mejor no esperes nada aquí excesivamente macabro. Dark Universe será solo una de las cinco grandes áreas que Universal Epic Universe abrirá en 2025, con otras dedicadas al mundo de 'Harry Potter' o de Nintendo, por ejemplo. Por lo que habrá un poco para todos.

Imágenes: Universal

