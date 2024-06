El parque de villanos de Disney que los fans inventaron y que cada día está más cerca de ser realidad

A todo el mundo le gustan los villanos. Son icónicos, son divertidos y es fácil empatizar con el hecho de que se sientan incomprendidos. A muchos les gustan incluso más que los héroes, pero en los parques temáticos de Disney estos no tienen demasiada presencia. Sí, se les suele dedicar algún que otro espectáculo cuando llega Halloween y es fácil verlos pasear por el parque, pero nada más allá de eso.

Desde hace años los fans están tratando que eso cambie. Porque en uno de esos casos donde es realmente distinguir qué es rumor y qué es hecho, a principios de la década pasada empezó a calar muy fuertemente en el imaginario popular la idea de que Disney estaba preparando un parque de villanos. Éste se iba a localizar también en Orlando sería opuesto a Magic Kingdom y llamado "Dark Kingdom". En algunos lugares lo daban incluso por hecho. Pero estamos en 2024 y sigue sin haber ninguna confirmación oficial al respecto, ¿qué ha pasado aquí?

Pues parece haber sido una mezcla entre rumores, deseos de fans y datos ambiguos de fuentes internas. Hay que remontarse a 2011 cuando WDWInfo, una web especializada con todo lo relacionado con Disney, hablaría en pasado del parque de Disney que nunca se construyó. Decían tener fuentes internas confirmando que durante los 2.000 se había barajado darle una oportunidad a los villanos con su propio parque.

La magia de imaginar

Todo esto venía a raiz de una gran renovación del parque de Orlando, una que entre otros cambios pretendía eliminar la experiencia de EPCOT ("La ciudad del futuro", que cerró una gran parte el año pasado) ya que consideraban que se les estaba quedando anticuada. Las propuestas en aquel momento eran dos: Dark Kingdom, un parque completamente nuevo; o Shadowlands, una expansión de Disney World que sería una versión menos ambiciosa que hacer un parque completo, pero mantendría muchos de los elementos.

El parque habría centrado su experiencia en el castillo de Maléfica, en contraposición al de Cenicienta que corona Disney World. Entre las atracciónes barajadas estaban supuestamente una de Úrsula tipo giratoria con los visitantes montados en sus tentáculos, una interior de 'Pesadilla antes de Navidad' en la que los visitantes caminarían por el mundo de la película, o una montaña rusa basada en el dragón de 'La Bella Durmiente'.

Durante años los fans inundaron los foros con sus propuestas para este supuesto parque, y lamentaban la pérdida de algo que habría sido el sueño de muchos. En 2023 se demostró que todo esto en realidad era falso, cuando le preguntaron a Jim Hill, historiador de la compañía y la misma fuente de aquel artículo más de diez años atrás, y confirmó que nunca había existido tal parque, ni siquiera como propuesta que se había barajado.

O al menos no existía… todavía. Porque años de insistencia y de falsas esperanzas de los fans no han pasado desapercibidos por Disney. En marzo de 2023 durante la convención del D23, Chris Beatty, uno de los Imagineers de la compañía admitió que estaban en búsqueda de expandir el parque, y aunque no anunció nada concreto, admitió que habían "tomado nota" del gran interés en un parque de villanos.

Este pasado abril, con Disney quedándose más liberada de actuales proyectos como la atracción de Tiana en Disney World o la zona de 'Zootopia' de Disneyland Shanghai, han adquirido 5 hectáreas para una nueva y desconocida expansión en Orlando. En webs especializadas en Disney están convencidos de que finalmente estarían dedicadas a este concepto de villanos. A ver si no se repite la historia.

Imágenes: MFer Photography, Steven Miller

En Espinof | Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

En Espinof | La atracción más ambiciosa de la historia de Disney World tiene más de 5 años de desarrollo, 5 millones de líneas de código y 65 animatrónicos, y es de Star Wars