'El hombre lobo': Leigh Whannel negocia para dirigir la nueva versión con Ryan Gosling tras el éxito de 'El hombre invisible'

Si sois de los que, com un servidor, quedó completamente enamorado del trabajo de Leigh Whannell en la fantástica actualización de 'El hombre invisible' que firmó bajo el ala de Blumhouse Productions, traigo buenas noticias; porque el director se encuentra en negociaciones para dirigir 'El hombre lobo' que protagonizará Ryan Gosling.

Según informa en exclusiva Deadline, Universal Pictures ha decidido dar prioridad a este proyecto centrado en uno de sus monstruos clásicos, y ha centrado su mirada en el el cineasta responsable de títulos como la brutal 'Upgrade' para hacerse cargo de él, de nuevo junto a Jason Blum.

Además de dirigir, Whannell también escribirá el tratamiento del largometraje, basado en una idea original propia inspirada por el filme homónimo de 1941, y que será desarrollado por las guionistas Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo —'Orange is the New Black'—.

Vistos los resultados obtenidos con 'El hombre invisible' por el tándem Whannel-Blum-Universal, que consiguió amasar 124 millones de dólares a partir de un presupuesto de tan sólo 7 millones con una cinta más que notable tanto en términos técnicos como artísticos, está más que claro que el licántropo está en buenas manos. Ahora sólo queda que Gosling esté a la altura.