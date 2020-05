¡Ryan Gosling es el nuevo hombre lobo! Universal continuará actualizando sus clásicos tras el éxito de 'El hombre invisible'

El pasado mes de marzo fuimos muchos los que caímos rendidos ante la soberbia actualización del clásico de H.G. Wells 'El hombre invisible', dirigida por Leigh Whannell, protagonizada por una inmensa —como de costumbre— Elisabeth Moss, y con la que Universal decidió abrir un nuevo camino a sus monstruos clásicos después del experimento fallido del Dark Universe.

Son muchos los autores que han compartido con el estudio sus ideas para traer de vuelta a sus criaturas favoritas, desde Paul Feig a James Wan, pasando por John Krasinski. No obstante, según informa Variety, en Universal han decidido que su siguiente largometraje basado en una de sus icónicas criaturas sea 'El hombre lobo'.

Diseñada como un vehículo interpretativo para Ryan Gosling, quien hizo el pitch original, la nueva 'El hombre lobo' está escrita por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, guionistas de 'Orange is the New Black'; y los rumores apuntan a una suerte de aproximación al personaje en la línea del 'Nightcrawler' de Dan Gilroy y Jake Gyllenhaal, con un giro sobrenatural.

Por el momento no se ha seleccionado a un director para hacerse cargo del proyecto, aunque las fuentes apuntan a que, de entre todos los candidatos que están siendo barajados, Cory Finley —'Bad Education'— tiene más papeletas para hacerse cargo de la tarea. Las fechas de producción también son una incógnita, y la cosa parece ir para largo, ya que Gosling aún tiene que cerrar su acuerdo como actor protagonista. Tocará armarse de paciencia.