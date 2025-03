La nueva serie de 'The Big Bang Theory' ya tiene título y deja claro quién será el protagonista del esperado spin-off

La nueva serie del universo 'The Big Bang Theory' va avanzando poco a poco. Ahora la noticia es que este esperado spin-off ya tiene título: 'Stuart Fails to Save the Universe'. Por si quedaba alguna duda, esto deja claro que el gran protagonista de la función va a ser el personaje interpretado por Kevin Sussman, aunque también que el panorama no promete ser especialmente alegre para el mismo.

Ha sido Deadline quien ha informado en exclusiva sobre el título de la serie que está preparando la plataforma Max. Eso sí, el proyecto todavía permanece en una fase de desarrollo, por lo que aún existe la posibilidad de que nunca llegue a hacerse. Resulta difícil creer que eso vaya a suceder, pero quizá a Warner no le acabe convenciendo lo que estén preparando sus guionistas.

Todo lo que se sabe sobre ella

Recordemos que 'Stuart Fails to Save the Universe' sería la tercera serie derivada de 'The Big Bang Theory'. La primera en llegar fue 'El joven Sheldon', mientras que este pasado mes de octubre se estrenaba 'Georgie & Mandy - Su primer matrimonio'. Y algo me dice que seguro que acaban siendo muchas más, pues estamos ante una gallina de los huevos de oro que van a seguir exprimiendo hasta que ya sea imposible sacar nada más de ahí.

Además de la vuelta de Sussman como Stuart, también está confirmado ya que también sabemos que se cuenta con los regresos de Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert Kibbler y John Ross Bowie como Barry Kripke. Por su parte, detrás de la misma tenemos al trío formado por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

Anunciado en abril de 2023, Max se está tomando las cosas con calma en el desarrollo de 'Stuart Fails to Save the Universe', lo cual me invita a pensar que se están tomando muy en serio hacer una serie que vaya a decepcionar a los millones de fans que sigue teniendo 'The Big Bang Theory'.

En Espinof | Las 14 mejores series de comedia de Netflix

En Espinof | Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)