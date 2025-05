Queda medio año para ver el regreso de 'Fallout' y ya está renovada. Prime Video confirma la temporada 3 de la sensacional serie postapocalíptica

Fue una de nuestras series favoritas de 2024 y va camino de convertirse en una de las que más nos gustarán este curso 2025/2026 ya que Amazon Prime Video ha confirmado que la temporada 2 de 'Fallout' se estrenará el próximo mes de diciembre en la plataforma y que, además, tendremos temporada 3.

Una renovación temprana de la serie que suena como una muestra total de confianza en la adaptación de la saga de videojuegos, después de ser, probablemente, uno de sus títulos más comentados del año pasado. Esto se traduce, además, en más de 100 millones de espectadores globales, estando en el podio de sus títulos más vistos de la historia.

Feliz navidad

«Las fiestas se han adelantado un poco este año», comentan Jonathan Nolan y Lisa Joy, impulsores y productores de la serie, «estamos encantados de acabar el mundo otra vez.» Eso sí, como podéis imaginar tendremos que esperar un par de años para poder ver en qué están trabajando.

De momento, sabemos que la temporada 2 nos llevará de Mojave a New Vegas, lo que confirma que tendremos elementos de 'Fallout: New Vegas' en las nuevas aventuras de Lucy (Ella Purnell) y compañía. De momento no tenemos más detalles sobre lo que nos espera en estos nuevos capítulos.

Junto a Purnell, la serie está protagonizada por Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, entre otros. 'Fallout' está cocreada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, quienes ejercen de coshowrunners.

