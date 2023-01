'Agencia Lockwood' lo tiene todo para ser el primer gran éxito de Netflix en 2023: una notable y divertida serie sobrenatural del director de 'Attack the Block'

El ritmo de estrenos televisivos de Netflix durante lo que llevamos de 2023 ha sido algo más bajo de lo habitual en la plataforma en lo referente a series habladas en inglés. La primera novedad en llegar fue 'Aquellos maravillosos 90' el pasado 19 de enero, un día después fue el turno de 'Barrio sin ley' y este viernes 27 de enero llegará a la plataforma 'Agencia Lockwood', en competencia directa con la recomendable 'La chica de nieve'.

Adaptación de la exitosa saga literaria escrita por Jonathan Stroud, 'Agencia Lockwood' llega en un momento en el que la confianza del público hacia Netflix está en mínimo históricos, hasta el punto de que una reacción bastante extendida al lanzamiento de su tráiler era asumir que la plataforma iba a tardar muy poco en cancelarla. Esperemos que no sea el caso, ya que estamos ante una serie bastante estimulante que desde el primer momento logra equilibrar su enfoque juvenil y su componente sobrenatural de forma satisfactoria.

Presentando un universo propio

A priori, 'Agencia Lockwood' podría no ser más que una especie de respuesta adolescente a 'Los Cazafantasmas', pero lo cierto es que las similitudes no van más allá de que los protagonistas de ambas producciones se dedican a dar caza a espectros, apariciones o similares. Eso es algo que se percibe ya en su primer episodio, en el cual se alterna presente y pasado para presentarnos tanto el universo que plantea la serie como a Lucy, el personaje que llevó a que Ruby Stokes abandonase 'Los Bridgerton'.

Detrás de todo tenemos a Joe Cornish ('Attack the Block'), quien se ha encargado del trabajo de adaptación de las novelas de Stroud, ocupándose también de escribir y dirigir el primer episodio de 'Agencia Lockwood'. Obviamente, su mano se nota más en ese capítulo de los tres que he podido ver hasta ahora -la primera temporada consta de ocho-, pero en todo momento queda claro que hay alguien decidido al mando y que aquí no vamos a encontrar otra serie insípida en la línea de 'Los Irregulares'.

Una cosa que hace muy bien la serie es atrapar tu atención desde el primer momento, ya que cada vez es más habitual que las series se tomen su temporada 1 como una especie de extensa introducción y descuide la necesidad de enganchar a un espectador para que no se baje del barco a las primeras de cambio. Aquí se opta por un potente prólogo, en el cual también queda claro que va a haber un despliegue visual por encima de la media de este tipo de producciones de Netflix, para luego ir sentando las bases.

Unas bases convincentes

Como comentaba antes, eso lleva a que el primer episodio se centre en Lucy, conozcamos sus motivaciones, cómo se vio obligada a entrenar para dar caza a fantasmas y una tragedia que la va a marcar para siempre. Todo ello presentado de forma ágil pero sin caer en lo superficial y además dando suficiente voz a su protagonista para que sea algo más que ese personaje necesario para que todo tire hacia delante.

Esa sensación también acaba extendiéndose a Anthony Lockwood (Cameron Chapman) y George (Ali Hadji-Heshmati), los otros dos integrantes de la agencia a la que acabará uniéndose Lucy. Y es que una de las claves de 'Agencia Lockwood' es tener un trío protagonista con encanto y química entre ellos. Es cierto que por ahora no es algo tan marcado como para que la serie merezca la pena solamente por ellos, pero sí que es un bienvenido añadido que ayuda a elevarla por encima de lo habitual.

Además, esto es algo que va creciendo poco a poco según avanzan los episodios, dejando claro que no vamos a estar ante unos personajes estáticos, especialmente en lo referente a su confianza -la agencia que da título a la serie tiene una experiencia reducida en sus aventuras sobrenaturales-. Ahí la que tiene más espacio para maniobrar es Stokes, quien rápidamente se hace al personaje de Lucy y da con la tecla exacta para reflejar sus particularidades desde el primer momento, sabiendo muy bien cuándo ha de mostrar su lado más frágil y cuándo toca echar mano de la determinación.

Otros detalles de 'Agencia Lockwood'

En lo referente al universo que presenta 'Agencia Lockwood' es verdad que se agradecería incidir un poco más en los detalles específicos de este universo, pero si que demuestra suficiente personalidad propia y además va introduciendo poco a poco nuevos elementos para ir a más de forma progresiva.

En lo referente al trabajo más técnico, 'Agencia Lockwood' luce bien pero es cierto que un poco más de presupuesto le hubiese sentado de lujo para aspirar a cotas mayores. Con todo, quizá los propios responsables de la serie hayan querido apostar por algo así, ya que ajustando los costes hay más posibilidades de evitar la guadaña de Netflix a las primeras de cambio -que ellos dicen que nunca han cancelado una serie de éxito pero no son pocos los que dudan de esa afirmación-.

Por entrar en detalles más concreto, la serie presenta un buen abanico de exteriores para presentar esta versión alternativa de Londres y que la historia no se centre demasiado en lo que sucede en espacios cerrados, aunque estos tienen bastante peso. Además, visualmente cumple bien a la hora de dar suficiente peso a sus elementos más terroríficos, pero tampoco esperéis no ya algo equiparable al inicio de 'Stranger Things', pues tampoco se acerca por ejemplo a lo que hacía 'Sobrenatural' al respecto en sus mejores años.

Ahí también se nota que 'Agencia Lockwood' es una serie orientada al público juvenil, pero al menos no castra esa vertiente, simplemente le da la importancia estrictamente necesaria, sin prestarse tampoco a grandes alardes técnicos. Con todo, no deja de ser una introducción y está claro que las amenazas van a ir creciendo según pasen los capítulos. Por ahora es más la guinda dentro de la diversión que busca transmitir al espectador.

En resumidas cuentas

A priori, 'Agencia Lockwood' lo tiene todo para ser el próximo bombazo original de Netflix. Es siempre entretenida, tiene unos personajes principales con encanto, presenta un universo propio que despierta interés y además triunfa en su enfoque juvenil al introducir otros elementos para potenciar su personalidad propia. No obstante, eso no garantiza nada y habrá que estar atentos para ver si la plataforma ha encontrado aquí su próxima franquicia televisiva o si dentro de unas semanas ya estamos hablando de su cancelación...

En Espinof: