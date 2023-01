"Tiene buena pinta, seguro que la cancelan". Las reacciones y memes al tráiler de la serie 'Agencia Lockwood' demuestran que la gente ya no se fía de Netflix

Netflix ha revelado un nuevo tráiler completo de su próxima serie de detectives sobrenaturales 'Agencia Lockwood.', basada en los libros más vendidos de Jonathan Stroud, 'Lockwood & Co'. La primera temporada, producida por el director de 'Attack the Block', tendrá 8 episodios de 60 minutos y se lanzará el 27 de enero de 2023 en Netflix, en todo el mundo. La serie ya había tenido un adelanto que tenéis a continuación.

"Para qué verla, si no va a continuar"

La serie seguirá a Lucy Carlyle, una joven investigadora psíquica de la agencia de Lockwood & Co.de detectives psíquicos más pequeña de Londres, en el nuevo tráiler se ve más acción a ritmo de 'London Calling' de The Clash y, en general, se presenta como una especie de "Cazafantasmas juveniles" con buena producción y mejor aspecto que la mayoría de propuestas de terror para chavales que presenta la plataforma. Y esto ha creado reacciones agridulces.

El grave error de cancelar la serie '1899' empieza a tener consecuencias en redes sociales, que puede que no signifique nada a efectos de suscripciones o de horas de visualización, pero están dando una imagen de desconfianza insólito en una televisión. Pocas veces se ha visto de forma tan unánime el "temor preventivo" a la cancelación como las que se pueden ver en las reacciones al tráiler de las cuentas oficiales de Netflix. En los tuits citados pueden verse frases como "es la típica serie que me vería de no saber que en dos meses la cancelan".

Esta es la típica serie que me vería de no saber que en dos meses la cancelan. 😕 https://t.co/W4GHhCS9wx — 📽 Metamorcine🎬 (@metamorcine) January 12, 2023

Tiene buena pinta seguro q la cancelan — Voy De Lisgo (@DeLisgo) January 12, 2023

Pero lo importante, está ya cancelada o no? — Óscar López (@scarLpez) January 12, 2023

La aparición del tráiler deja cientos de comentarios de este estilo y surgen reproches de otras cancelaciones, como la de 'La monja guerrera', con comentarios como "Para que la voy a ver si me vais hacer lo mismo que con La monja guerra (Warrior Nun)". Algo que podría explicarse por ser una cuenta de España, pero en Netflix Latinoamérica también vemos reacciones similares con comentarios como "Otra serie que seguro me va a gustar y que FIJO van a cancelar". Pero la cosa no acaba ahí, y la cuenta de Reino Unido e Irlanda se ha llenado de memes y comentarios similares.

I think you'll need it at 27 Feb. pic.twitter.com/s7uG96CDhu — Dark Slide (@DarkSlide87) January 12, 2023

Caution, may be announced as not renewed immediately after the season drops.



Sorry, Netflix, you lost my trust on 1899. — Drü 🜃 (@drewexmachina) January 12, 2023

A Las cancelaciones más comentadas, se unen las recientes no renovaciones de 'El club de la medianoche', 'Blockbuster', 'Destino: La Saga Winx', 'La primera muerte' o 'Space Force'. La explicación sigue sin tener un solo factor clave, pero uno de ellos es la llamada tasa de completación, que explica este artículo de nuestro compañero John Tones, que viene a ser el porcentaje de audiencia que finaliza las series y que explica por qué una serie puede ser número uno y cancelarse, es decir, la cantidad de gente a la que ha conseguido enganchar de verdad una serie. Y no es oro todo lo que reluce.