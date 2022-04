Netflix cancela una de sus mejores comedias: 'Space Force' no tendrá temporada 3

Netflix no se cansa de cancelar series y ahora ha hecho oficial una que, por desgracia, prácticamente todos dábamos por sentado: 'Space Force' no tendrá temporada 3.

Se veía venir

La noticia llega más de dos meses después del estreno de la segunda temporada. Ya entonces quedó claro que una de las mejores comedias de la plataforma tenía un negro futuro, pues pasó muy desapercibida cuando esa abreviada tanda de episodios -la primera estuvo formada por 10, mientras que para la segunda se bajó a 7- se veía como se gran oportunidad para reconectar con el público.

La propia plataforma dejó claro recientemente que iba a dar aún más importancia a lo rentables que fueran sus series, es decir, a la relación entre la inversión realizada y el rédito conseguido a cambio. 'Space Force' no era precisamente barata y con su primera temporada ya había dejado ciertas dudas, algo que en lo puramente comercial confirmó con creces en la segunda.

Una lástima que la serie que reunió a Greg Daniels y Steve Carell, dos de los principales artífices del éxito de 'The Office', se haya acabado yendo por la puerta de atrás, pero no fueron pocos los que no terminaron de conectar con el enfoque de 'Space Force' durante su primera temporada, y luego muchos optaron por no darle una oportunidad a la segunda. Por mi parte, mejor no creo que sea -de hecho, disfruté más con la primera-, pero sí con un tono más amable y accesible.