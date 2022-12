'El club de la medianoche', cancelada: Netflix se cobra la primera víctima tras el fichaje de Mike Flanagan por Amazon y la serie de terror no tendrá temporada 2

Ha sido, como suele ser habitual con este creador, una de las series de terror del año... pero no habrá más. Netflix ha cancelado 'El club de la medianoche' (The Midnight Club), la última serie de Mike Flanagan (cocreada junto a Leah Fong) no tendrá temporada 2.

La noticia viene apenas unas horas después de que conociésemos que Flanagan y su socio Trevor Macy habían firmado un acuerdo global para la producción de nuevas series con Amazon Studios con su productora Intrepid Pictures.

El club de la cancelación

Este acuerdo llega en lo que se expira el que mantenían con Netflix, plataforma con la que ha lanzado grandes propuestas como 'La maldición de Hill House', 'La maldición de Bly Manor', 'Misa de medianoche', 'El club de la medianoche' y la futura 'Fall of the House of Usher', que se encuentra en fase de postproducción.

Así, todo apunta a que la adaptación del relato de Poe será lo último que veamos de Flanagan en Netflix salvo que, al igual que Ryan Murphy con sus series de FX (sus 'American Horror Story') decida hacer una nueva temporada de 'La maldición de...'.

Basada en la serie de novelas de Christopher Pike, 'El club de la medianoche' seguía a un grupo de jóvenes enfermos viviendo en un hospicio que, cada medianoche, se reúnen para contar historias de miedo. Una noche, deciden hacer un pacto por el que el primero de ellos en morir hará lo posible para contactar con ellos desde ultratumba.