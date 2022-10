'El club de la medianoche': una notable y macabra serie que reafirma a Mike Flanagan como el rey del terror de Netflix tras 'Misa de Medianoche'

La relación profesional entre Netflix y Mike Flanagan ha dado muchas alegrías a los amantes del género de terror. Todo empezó con la plataforma comprando los derechos de 'Hush' y desde entonces nos han llegado títulos como 'El juego de Gerald', 'La maldición de Hill House', 'La maldición de Bly Manor' y 'Misa de medianoche'.

Todo apunta a que ese acuerdo se extenderá durante más tiempo, pues es cuestión de meses que podamos ver su controvertida adaptación de 'La caída de la casa Usher' y ya tiene en marcha una versión televisiva del cómic 'Something is Killing the Children'. Sin embargo, la protagonista hoy es 'El club de la medianoche', pues esta notable serie se estrena este viernes 7 de octubre en Netflix.

La implicación de Flanagan

Adaptación de la novela homónima de Christopher Pike, 'El club de la medianoche' es una serie en la que Flanagan no ejerce un control absoluto, ya que él es cocreador junto a Leah Fong, con quien ya había colaborado en 'La maldición de Bly Manor', y solamente se ocupa de la dirección de sus dos primeros episodios. Luego es verdad que participa en el guion de 9 de los 10 episodios, pero siempre en colaboración con al menos otra persona.

Algunos igual se estarán preguntando a qué viene tanta información sobre la aportación de Flanagan al proyecto, pero es que no es lo mismo una serie que dominas creativamente casi hasta el último detalle como 'Misa de medianoche' que otra que tampoco es que sea un encargo, pero sí que hay mucho más margen para que más personas metan mano. Quizá de ahí que 'El club de la medianoche' tenga un enfoque algo más juvenil, aunque eso también proceda del material adaptado.

Eso no supone que 'El club de la medianoche' tenga mucho en común con lo que uno asociaría de un relato protagonizado por adolescentes, ya que apenas pasan unos minutos del primer episodio para que quede claro que lo macabro va a tener una presencia destacada en la serie. A fin de cuentas, todos los protagonistas padecen una enfermedad terminal y se encuentran en un hospicio haciendo lo más llevadera posible la esperada hasta el fatídico desenlace que todos consideran inevitable.

Todas las virtudes de 'El club de la medianoche'

Ahí la serie opta por dos grandes reclamos para enganchar al público. El primero es ese club de medianoche al que alude el título de la serie, ya que en él se cuentan terroríficos relatos que por sí mismos podrían haber sido la base para una estimulante antología. El segundo es el misterio sobre qué diantres sucedió allí tiempo atrás y cómo conecta esa con la situación actual de sus habitantes.

Obviamente, la serie es más que eso, pero lo importante es que todo está muy bien dosificado, sabiendo el momento en el que es necesario potenciar a los personajes, el misterio o el trabajo de ambientación. Esto último va ganando peso según pasan los episodios -por ahora yo pude ver los seis primeros y son diez en total-, ya que se van haciendo ciertos descubrimientos que dejan bastante claro que algo pasa allí, alimentando así tanto la curiosidad de sus protagonistas como del espectador.

Además, el reparto joven está muy bien elegido, con Iman Benson soportando de forma notable el peso dramático de la función -su personaje fácilmente podría resultar algo repelente pero eso jamás sucede-, y en los más veteranos hay una efectiva mezcla entre viejos conocidos de Flanagan como Zach Gilford o Samantha Sloyan y nuevos fichajes como Heather Langemkamp, la inolvidable Nancy de 'Pesadilla en Elm Street'.

Por lo demás, Flanagan establece muy bien el tono en los episodios que dirige, plantando de paso todas las semillas para lo que va luego recogiéndose de forma lógica y satisfactoria cuando otros realizadores entran en escena. No me olvido tampoco de la efectiva alternancia entre lo que está sucediendo allí y las historias que nos cuentan, donde es inevitable que algunas enganchen más que otras, pero siempre aportando algo en lugar de ser simplemente algo para llenar metraje.

Sí es cierto que esa tensión que sobrevuela en todo momento no llega a ser tan siniestra como en otros trabajos de Flanagan, pero eso no supone que sea una propuesta más convencional. Aquí el elemento malrollero va creciendo de forma paulatina y tiene una base estupenda en el hecho de que cualquiera de los protagonistas podría morirse al día siguiente y que fuera consecuente con lo que hemos visto hasta entonces. Ese factor le sienta muy bien a 'El club de la medianoche', y eso que el misterio que plantea no gira tanto alrededor de lo que pueda pasarles como sobre qué sucedió allí.

En resumidas cuentas

'El club de la medianoche' es una serie algo diferente a las otras que Mike Flanagan ha hecho para Netflix, pero el resultado merece mucho la pena, ya que retuerce su vertiente más juvenil para darnos un relato macabro que funciona bastante bien en todas sus vertientes. Además, se acuerda de dejar espacio a los personajes para que sean algo más que meros peones para la historia e incluso muestra una vena más juguetona con los relatos que cuentan sus protagonistas.

