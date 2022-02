'The Fall of the House of Usher': todo lo que sabemos de la nueva serie de terror de Mike Flanagan para Netflix

Que Mike Flanagan tenga nueva serie para Netflix se está convirtiendo en una mala costumbre. Pero así es y el autor de terror prepara desde hace tiempo 'The Fall of the House of Usher', una ficción que nos llevará al universo de Edgar Allan Poe.

En lo que esperamos que llegue a nuestras pantallas, vamos a repasar todo lo que sabemos de 'The Fall of the House of Usher'.

La historia

Aunque se titule como el relato de Edgar Allan Poe, la miniserie de ocho episodios estará basada en diversas historias del autor norteamericano. Eso sí, aunque no sabemos exactamente en cuales sí conocemos la historia de 'El hundimiento de la casa Usher'.

A grandes rasgos, el relato comienza con la llegada de un hombre a la susodicha casa ante la noticia de que su amigo está gravemente enfermo. Sin embargo en un giro será su hermana la que fallezca, desencadenando una serie de acontecimientos misteriosos y fenómenos inexplicables. Según la primera sinopsis:

«El drama está basado en múltiples obras de Edgar Allan Poe, presenta temas de locura, familia, aislamiento e identidades metafísicas. 'The fall of the House of Usher' está narrado por un hombre que ha sido invitado a visitar su amigo de la infancia Roderick Usher. Poco a poco, Usher le va dejando claro que su hermana gemela Madeline ha sido puesta en la cripta familiar no del todo muerta. Cuando ella reaparece en su mortaja ensangrentada, el visitante se apresura a huir en lo que la casa se quiebra y hunde en un lago.»

A partir de aquí no está claro el cómo Flanagan planea llevarnos por el universo de Poe.

El reparto

El pasado diciembre, Netflix anunció el reparto de la serie, que estará encabezado por Frank Langella como Roderick Usher, Mary McDonnell como su hermana, Carl Lumbly como Auguste C. Dupin; Carla Gugino y Mark Hamill.

El resto del reparto lo conforma Henry Thomas, T’Nia Miller, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Michael Trucco, Paola Núñez, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Igby Rigney, Annabeth Gish y Robert Longstreet. Vamos, algunos habituales de Flanagan.

El guionista y director

Mike Flanagan será el guionista de la serie, repartiéndose las labores de director junto a Michale Fimognari, quien ejerce también de director de fotografía y de produtor ejecutivo junto a Trevor Macy y Emmy Grinwis.

El rodaje

Buenas noticias, ya que el rodaje de 'The Fall of the House of Usher' ha arrancado ya, concretamente a final de este pasado mes de enero 2022. Teniendo en cuenta que se prevén cuatro meses, el rodaje se alargaría hasta finales de mayo o principios de junio.

La fecha de estreno

De momento no tenemos fecha de estreno para la serie, pero teniendo en cuenta que acaba de comenzar el rodaje no la esperaría para antes de finales de este año e incluso comienzos de 2023.

El tráiler

Todavía no tenemos tráiler de 'The Fall of the House of Usher'.