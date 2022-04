Netflix despide a Frank Langella de la nueva serie de terror de Mike Flanagan por un comportamiento inaceptable en el rodaje

Esto sí que nadie se lo esperaba. Netflix ha despedido a Frank Langella de 'The Fall Of House Of Usher' por su comportamiento inaceptable durante el rodaje. Según informa Deadline, se llevó a cabo una investigación para investigar lo sucedido -hubo quejas de acoso sexual, incluyendo hacer comentarios inapropiados a una de las coprotagonistas- y, una vez concluida, se ha tomado esta drástica decisión.

La primera consecuencia de la salida de Langella es que habrá que fichar a otro actor para dar vida a Roderick Usher, el gran protagonista de la función. Además, se tendrán que volver a grabar todas las escenas que ya había rodado el actor nominado al Óscar por su estupendo trabajo en 'El desafío: Frost contra Nixon'.

El rodaje no se detiene

Eso sí, el rodaje de la serie no se detiene, pues ya estaba previsto que Langella no participase en las grabaciones durante esta semana. Mientras se ficha al nuevo Roderick Usher, 'The Fall Of House Of Usher' seguirá adelante con escenas en las que no sea necesaria la presencia de este personaje.

Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Henry Thomas, T'Nia Miller, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Katie Parker, Michael Trucco, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Kyleigh Curran, Paola Nuñez, Aya Furukawa, Matt Biedel, Daniel Jun, Ruth Codd, Robert Longstreet, Annabeth Gish, y Igby Rigney también participan en el reparto.

El rodaje de 'The Fall Of House Of Usher' comenzó el pasado 31 de enero, estando prevista su finalización para el próximo 7 de junio. Está claro que este drástico movimiento provocará que acabe retrasándose. Por el momento no hay fecha de estreno prevista.

'The Fall of House Of Usher' será la cuarta serie de terror de Flanagan para Netflix. Previamente colaboró con la plataforma de streaming en 'La maldición de Hill House', 'La maldición de Bly Manor' y 'Misa de Medianoche'.